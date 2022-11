Francesco Pecco Bagnaia és el nou campió de MotoGP després que Quartararo no ha aconseguit la victòria al Gran Premi de València al circuit de Xest. Rins ha estat qui s'ha endut la primera posició en la cursa de comiat de Suzuki, que abandonarà el mundial.

El podi el completen Brad Binder i Jorge Martín, i just per darrere ha acabat el subcampió. Quartararo, que sortia quart, ha perdut moltes posicions a la sortida, però no ha donat el seu braç a tòrcer, i ho ha intentat fins al final.

Ja a la sortida s'ha mostrat molt agressiu, en un primer avançament sobre Jack Miller per l'interior, confirmant el que Valentino Rossi, que ha estat present al llarg del cap de setmana per recolzar el seu alumne a l'acadèmia, ara campió del món. "Quartararo no té res a perdre" deia el nou vegades campió del món.

Immediatament després, el francès s'ha vist les cares amb el seu rival en un cos a cos que s'ha repetit durant diverses voltes, amb Quartararo avançant a les corbes, i Bagnaia tornant-li la jugada en les rectes. Fins i tot s'han arribat a tocar, fent sortir volant una peça de la Ducati. Binder s'afegia a la lluita, però Quartararo ha consolidat un avançament sobre l'italià, i ha tret la suficient avantatge per mantenir la posició en la recta.

A partir de llavors ha començat a recuperar el temps a poc a poc per arribar al grup del cap de cursa. Rins s'havia posat al capdavant i ja treia uns segons als seus contrincants. Miller entrava al podi, avançant a Marc Márquez, que ha caigut unes voltes més tard.

Mentrestant, Binder consolidava l'avançament sobre Bagnaia, i més tard ho farien també Marini i Bastianini.

El sud-africà ha seguit les passes del francès per apropar-se al capdavant de la cursa, però amb més ritme que el francès, i ha acabat avançant-lo, com també ha fet amb Miller, que ha caigut una volta més tard.

Quartararo estava quart, després de totes aquestes accions, i no ha pogut tancar la distància amb els líders, quedant en la quarta posició, un resultat que no li servia per superar a Bagnaia.

L'italià ha acabat en la novena posició, per darrere d'Oliveira, Mir, Marini i Bastianini, però per davant de Morbidelli, que intentava avançar-lo en l'última corba.

Més enrere, Bezzecchi, Raúl Fernández, Remy Gardner, el recentment tornat Nakagami, després de la lesió a la mà que l'havia deixat fora de competició en els passats grans premis, i tancant la cursa, Di Giannantonio.

Crutchlow, Álex Márquez, Zarco, Darryn Binder i els dos germans Espargaró han caigut, i Viñales s'ha vist obligat a retirar-se, després de tenir problemes tècnics amb la seva Aprilia.

Finalment, doncs, Bagnaia tanca la temporada 2021-22 del mundial de MotoGP al Circuit de València amb el primer mundial de Ducati des de 2007, i tornant el lideratge de la categoria reina a Itàlia, en una de les remuntades més espectaculars de la història de la MotoGP.