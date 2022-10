Max Verstappen ja ha superat a Sebastian Vettel i a Michael Schumacher en nombre de victòries en una mateixa temporada. Ja són 14 les que suma l’holandès, després de transformar una pole en victòria al Gran Premi de Mèxic, després de gestionar els pneumàtics al llarg de tota la cursa.

Semblava que l’estratègia de Mercedes podria marcar la diferència, començant amb pneumàtics mitjos i canviant a durs, però els de Red Bull han demostrat que la millor opció era passar de pneumàtics tous a mitjos, gràcies a una degradació més baixa de l’esperada per aquest cap de setmana.

Verstappen ha signat la victòria, i Pérez el tercer esgraó del podi, després d’avançar a Russell en la sortida. També Hamilton ha passat a Russell i s’ha interposat entre els dos Red Bull, però no ha pogut, ni tan sols provar una acció contra Verstappen, ja que l’holandès s’ha escapat del grup després de la segona parada, amb més de 12 segons de marge. Només abans del primer pit stop ha estat a menys de dos segons del britànic, però en poques voltes ha tornat a posar terra pel mig.

Els Ferrari estaven en un ritme diferent, amb Sainz a la cinquena, i Leclerc just al darrere, amb la mateixa estratègia que els Red Bull, però amb una gran falta de ritme i velocitat.

Per darrere, Bottas havia sorprès tothom amb una cinquena posició a la graella, però en la cursa ha anat caient cap enrere per acabar just al límit dels punts, en la desena plaça.

Ricciardo ha acabat en la setena posició, després de començar amb pneumàtics mitjos i passar als tous. I tot i 10 segons de penalització en una acció sobre Tsunoda, l’australià ha aconseguit un dels seus millors resultats de la temporada. El japonès, però, ha retirat el seu Alpha Tauri després que el McLaren ha topat amb la seva roda del darrere, i l’ha dinamitzat fora del traçat, danyant el fons del seu monoplaça.

Alonso també s’ha hagut de retirar després de diverses voltes patint problemes d’entrega de potència, despés que s’ha quedat sense un dels cilindres, que impedien a l’asturià d’arribar a la vuitena marxa en les rectes amb el seu Alpine. El seu company d’equip ha tingut més sort, i ha acabat en la vuitena plaça, per davant de Lando Norris.

Gasly no ha pogut entrar en la zona de punts, tot i haver remuntat diverses posicions després de la segona parada. El francès, juntament amb Albon i Zhou han mantingut les posicions, després d’avançar Sebastian Vettel, que ha aguantat els pneumàtics tous per gairebé 40 voltes. Però en aturar-se a posar rodes mitges, ha caigut enrere, fins a acabar just per davant del seu company d’equip.

Per darrere d’Stroll, Schumacher, seguit del seu company d’equip, i Latifi, tancant la graella.

Amb el mundial ja a la saca, Red Bull només s’enfronta a una sanció per sobrepassar el límit presssupostari establert per la FIA a principis de la temporada, i que comportarà una sanció econòmica, i en una reducció de les hores de túnel de vent per al desenvolupament del cotxe de l’any que ve. S’espera una sanció similar en el cas d’Aston Martin, que també ha excedit els límits monetaris

La propera cursa se celebrarà a Brasil entre l’11 i el 13 de novembre, i la darrera cita del mundial tindrà lloc el cap de setmana del 18 al 20 de novembre a Abu Dhabi.