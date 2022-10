Un gol de Moha decanta el derbi a favor del Peralada

El Peralada va aconseguir ahir el que cap equip havia aconseguit fins ara aquesta temporada. Els de Miquel Àngel Muñoz i Àlex Marsal van guanyar el Girona B a Riudarenes, on fins ara estaven imbatuts, gràcies a un golàs de Moha Abouhafs en el tram final. En conseqüència, el filial blanc-i-vermell baixa a la desena posició amb 9 punts després d’encaixar dues derrotes consecutives mentre que els xampanyers pugen al sisè lloc amb 12 punts.

La primera part no va tenir gaire història. Els derbis sempre són emocionants, però per això mateix cap dels dos equips volia fer un pas en fals. El Girona B volia portar la iniciativa, tot i que la defensa del Peralada impedia qualsevol mena de perill i viceversa. La igualtat era màxima. El filial blanc-i-vermell va gaudir de més ocasions com un xut tou de Roca des de la frontal o un altre desviat de Jastin, encara que tampoc va aconseguir inquietar la porteria d’Aroca. La més clara va ser un cop de cap al travesser de Moha en una acció de córner.

La represa ja va ser diferent. Els de Vizuete van sortir amb una marxa més i el Peralada esperava el contracop per dir-hi la seva. La intervenció dels porters d’ambdós conjunts va ser determinant. Primer Arcoa evitava el gol Roca i després Matas el de Nierga, traient la pilota de la línia de gol. Matas no va poder fer res, però, per evitar la gran diana de Moha des de la frontal. El garrotxí va decidir el partit i el filial es va quedar sense resposta.