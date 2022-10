Verstappen ha signat una victòria més al Gran Premi d'Austin als Estats Units després d'un final d'infart amb Hamilton. Els Mercedes han patit durant tot el cap de setmana per poder dur el seu cotxe al podi, i efectivament ha valgut la pena, però amb el segon esgraó i la volta ràpida per a Russell.

L'inici de la cursa, amb molts pilots fora de posició per sanció, ha estat molt accidentada, quan Russell ha tocat Sainz en la primera corba, i el madrileny ha trompejat, patint també una punxada que l'ha obligat a retirar-se, només amb una volta completada. Verstappen s'ha quedat al davant, liderant el gran premi, perseguit per Hamilton.

La degradació s'esperava molt elevada, i el pneumàtic dur no agradava gaire als pilots, com declaràven Hamilton i Verstappen per ràdio. Per aquest motiu, els dos Aston Martin han provat encadenar dos medis, després de fer una gran sortida, amb Stroll a la tercera posició, i Vettel a la cinquena. Pérez, Leclerc i Russell els han avançat, deixant el canadenc a la sisena plaça, amb l'alemany tot darrere. Stroll ha fet la seva primera parada pels pneumàtics medis, i Vettel ha pogut aprofitar un Safety Car per fer el mateix.

El primer cotxe de seguretat ha sortit a pista després que Bottas ha trompejat i ha acabat a la grava. Leclerc s'ha pogut beneficiar del fet, i parar a box.

Fernando Alonso ha rebut una penalització de 30 segons a petició de l'equip Haas, perquè l'Alpine no estava en condicions prou segures per continuar en la cursa.

A la rellançada, Alonso ha sortit de l'aspiració de Lance Stroll, que provava d'aguantar darrere el seu company d'equip que li havia guanyat la posició en la parada sota Safety car. El canadenc ha volgut tancar la trajectòria massa tard de manera que l'asturià hi ha xocat, i el seu Alpine ha sortit disparat, únicament sobre les dues rodes del darrere, fregant el mur. Però sortosament, el monoplaça de l'equip francès ha caigut sobre les quatre rodes, i Alonso ha pogut arribar al box, on ha canviat l'aleró davanter i ha pogut continuar en la cursa. Stroll, però, n'ha quedat fora

Amb un nou Safety car, la rellançada ha estat neta, amb només Alonso combatiu des de la part del darrere. Unes voltes més tard, Leclerc també s'ha sumat a l'acció, intentant un avançament sobre Pérez. El monegasc ha aconseguit sorprendre el mexicà, que ha hagut de bloquejar pneumàtics, però ha aguantat la posició, després que el Ferrari ha sortit per fora dels límits de la pista, i s'ha vist obligat a retornar el lloc. Però tan bon punt ha tingut una altra oportunitat, Leclerc s'ha llançat des de molt lluny, i ha deixat lliscar el seu Ferrari per l'interior, consolidant l'avançament sobre el Red Bull.

Unes voltes més tard, Hamilton ha fet servir la seva segona parada, intentant un undercat, parant abans del seu rival, per recuperar el temps en la volta de sortida, i que l'enemic quedi pel darrere. Verstappen semblava tenir-ho tot sota control aturant-se a la següent volta, seguit per Leclerc. Però els de Red Bull han tingut problemes amb la roda davantera esquerra de l'holandès, i han protagonitzat una de les pitjors parades de l'equip en tota la temporada. Leclerc ha sortit del pit lane per davant d'un Verstappen molt enfadat, que també ha perdut la batalla contra Hamilton. El ja dues vegades campió del món, es mostrava exasperat buscant el lloc per passar a Leclerc, tirant-se per l'interior del monegasc. Però el de Ferrari ha mantingut el peu a l'accelerador i li ha tornat l'avançament per l'exterior.

Mentrestant, Hamilton avançava a Vettel, que havia estat liderant fins al moment, amb una parada menys. Verstappen no ha trigat gaire més a tornar a provar un avançament sobre el Ferrari, i, aquest cop, ha passat al davant sense miraments, per tornar a la persecució sobre Hamilton. Ha estat a les últimes voltes quan l'holandès ha passat a liderar la cursa, gràcies a la velocitat punta del seu Red Bull, i la diferència entre les seves gomes mitges més noves que els pneumàtics durs de Hamilton.

Per darrere, Pérez havia fet ja la seva segona parada, i intentava arribar a Leclerc, tot i que sense èxit. Russell, per la seva banda, a la cinquena posició, parava a dues voltes del final amb més de 20 segons de marge sobre Alonso, per posar pneumàtics tous i fer la volta ràpida.

Alonso es defensava per la sisena posició, després d'haver protagonitzat una gran remuntada, però Norris finalment li ha arrabassat la plaça, arribant amb un ritme molt superior a la resta, havent consolidat quatre avançaments en tan sols 5 voltes. Per darrere, Kevin Magnussen ha intentat aguantar el vuitè lloc fins a l'última corba, quan Sebastian Vettel, remuntant des de la tretzena posició després d'un segon pit stop de malson, ha avançat el danès a l'últim revolt. L'alemany ha provat l'atac per l'interior, però el Haas es mantenia, renegant al quatre vegades campió del món per l'exterior. Però Vettel s'ha mantingut per fora en la corba ràpida, en paral·lel amb Magnussen, per poder entrar per l'interior de la següent i arribar en la vuitena posició a la meta.

Tancant els punts, Tsunoda, que ha estat tota la cursa batallant amb Ocon, que ha quedat onzè, Albon, que ha quedat dotzè, i el xinès Zhou just darrere.. Gasly, amb una sanció per superar la distància reglamentària de deu cotxes entre el seu monoplaça i el del seu davant sota Safety Car, ha acabat P14 per davant de Ricciardo i Latifi.

Amb el resultat de Ferrari, l'equip austríac ha aconseguit signar el campionat de constructors, un dia després de la mort del propietari i cofundador de Red Bull, Dietrich Mateschitz, a qui s'ha rendit homenatge abans de la cursa.

Una altra de les claus del cap de setmana ha estat l'anunci per part de Jost Capito, cap d'equip de Williams, que la seva intenció és pujar a Logan Sargeant al seient que Latifi deixarà buit pel 2023. Però el jove estatunidenc està pendent d'obtenir la seva superllicència, amb el campionat de F2 a una cursa del final, i amb un test de F1 encara pendent. Un test que està previst per Abu Dhabi, després del que han realitzat la majoria de contendents el passat divendres al circuit d'Austin.

Robert Shwartzman va encapçalar la classificació dels joves talents, amb el Ferrari de Leclerc, per davant d'Àlex Palou en el Mclaren, Theó Pourchaire en l'Alfa Romeo, Logan Sargeant en el Williams, i Giovinazzi, que va acabar contra el mur, amb el Haas. L'equip americà és l'únic que encara no s'ha pronunciat sobre el successor de la plaça que encara no està confirmada, i que, de moment atresora Mick Schumacher. Ara bé, des de l'equip ja han advertit al fill del Káiser, que necessitarà puntuar per continuar amb el seu futur a la F1.