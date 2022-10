Francesco Bagnaia ha guanyat el Gran Premi de Malasia, però no ha aconseguit consolidar el seu títol de Campió del Món, ja que Quartararo ha aconseguit acabar al podi i evitar que l'italià s'endugués els 11 punts que haurien sentenciat el mundial.

Però la victòria no ha estat fàcil pel pilot de Ducati, que sortia en la novena posició. Ell mateix ha reconegut que ha fet una de les millors sortides de la seva vida, a les declaracions abans del podi. Certament, 'Pecco' ha arribat a la segona posició, però no aconseguia atrapar a Martín, que encara defensava la pole.

Una mica més enrere, Quartararo també assegurava un bon grapat de posicions, en col·locar-se per darrere del seu company d'equip, en la setena posició. Morbidelli, però, tenia dues long lap penalty, fet que ha deixat al francès via lliure per batallar amb Márquez per la quarta posició.

Ha estat llavors quan Martín ha caigut, a la volta 7. Amb això, Bagnaia es posicionava primer, i Quartararo entrava al podi, evitant el mundial, i donant l'actual resultat. Però ambdós han sabut aguantar els atacs dels seus rivals. En la lluita per la victòria, Bagnaia ha patit un atac sobtat per part de Bastianini, de la Ducati satèl·lit. Això ha encès totes les alarmes al box de la fàbrica italiana, amb Luigi Dall'Igna sortint cap al mur per parlar amb Davide Tardozzi i Paolo Ciabatti. Però 'Pecco' ha tornat al capdavant i ha sentenciat la victòria.

Quartararo per darrere, ha aconseguit aguantar el ritme a Bezzecchi, que tan bon punt ha vist el francès al podi, ha apujat el ritme per intentar avançar-lo i ajudar a Ducati a aconseguir el mundial. L'italià s'hi apropava molt a falta de cinc voltes, però Quartararo ha tret unes darreres voltes més ràpides, i s'ha mantingut davant, tot i la lesió a la mà dreta que ha complicat el cap de setmana del pilot de Yamaha

La cinquena posició ha estat per Rins, que ha liderat el grup dels perseguidors, després d'avançar a Márquez. El català ha acabat en la setena posició després que Miller l'ha avançat en els darrers revolts de l'últim gir. L'australià ha protagonitzat una gran remuntada, ja que sortia en la catorzena posició.

Per darrere, Brad Binder, Zarco i Aleix Espargaró, que s'ha vist involucrat en un incident amb Morbidelli en les darreres frenades, quan l'italià provava un avançament que ha acabat en un toc entre els dos pilots. El català, però, ha quedat en la desena posició, perdent, així, la possibilitat de lluitar pel lideratge del mundial, després que direcció de cursa ha imposat una sanció de tres posicions al pilot de Yamaha. Més enrere, Crutchlow, Oliveira i Pol Espargaró, que començava amb una sanció per l'acció sobre Miller en la cursa d'Austràlia del cap de setmana passat.

Tancaven la graella Raúl Fernández, Viñales, que ha patit durant tota la cursa, com a tònica general en l'Aprilia en aquesta segona meitat de temporada. Àlex Márquez i Remy Gardner tancaven la classificació, per davant de Mir, que ha patit una caiguda, però ha tornat a pista per travessar la línia de meta. Nagashima ha quedat fora per una caiguda a les primeres voltes, i Luca Marini s'ha retirat després de la sortida, on ha tingut problemes amb el dispositiu de sortida de la seva moto.

Queda, doncs, vist per sentència el Gran Premi de Malàisia al circuit de Sepang, amb el nou match point a València, on Quartararo hauria de guanyar la cursa tant sí com no, i ‘Pecco’ hauria de quedar fora dels punts perquè el francès es convertís en bicampió, una situació difícil d'imaginar, però no impossible en MotoGP, on tot és possible.