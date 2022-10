El taekwondista de Roses Joan Jorquera va rebre el passat 11 d’Octubre un reconeixement per mèrits esportius i millors resultats de la temporada del CAR Sant Cugat, el lliurament del premi va ser en les instal·lacions del centre d’alt rendiment on l’empordanès es troba becat per la Federació Espanyola.

La progressió esportiva de Joan Jorquera l'ha col·locat en el número 1 del rànquing mundial en -63k, posició que manté des del mes de desembre del 2021. La pròxima cita en una competició de categoria olímpica per a Jorquera serà els pròxims dies 21-22 i 23 d’octubre a Manchester.