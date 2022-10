Max Verstappen ja és oficialment el campió del món de la temporada 2022 de Fórmula 1, després de guanyar el Gran Premi del Japó sota la pluja. La clau del títol han estat els cinc segons de penalització a Leclerc, i el fet que s’ha considerat la cursa com a rellançada, i s’han repartit els mateixos punts que en una carrera normal, d’acord el reglament. Com ja és tradició a Suzuka, el gran premi ha estat amb la pista molla, i, de nou, la FIA ha estat tímida per treure els pneumàtics d’extrema pluja. Ha passat més d’una hora de Red Flag per sortir a la pista i muntar les gomes. Ara bé, l’inici era amb intermedis, una decisió arriscada, que amb l’augment de la pluja ha posat un punt més d’emoció a la sortida.

Leclerc ha fet una gran sortida, arribant gairebé a avançar a Verstappen, però l’holandès ha defensat la pole amb el peu a l’accelerador per fora de la primera corba, mantenint el cotxe dins la traçada, i en la primera posició.

Per darrere, la visibilitat era gairebé nul·la amb tot l’spray que aixecaven els monoplaces. En el núvol d’aigua en suspensió, els dos Aston Martín estaven guanyant moltes posicions. Vettel lluitava amb un dels Alpine, però amb la falta de grip, al monoplaça francès li ha fet un estrany el cotxe, i ha acabat amb l’alemany trompejant, i tornant a pista en última posició. Stroll, amb totes les accions, ha guanyat fins a 7 posicions, mantenint el peu avall en l’accelerador per la part interior, prenent molts riscos. Un ‘trompo’ per Zhou, en la batalla amb Latifi, i el problema de motor d’Albon s’han sumat al caos de la sortida.

Els dos Haas també han sabut aprofitar l’ocasió, i tant Schumacher com Magnussen han guanyat 5 places. Ha estat enmig de totes aquestes batalles quan Sainz ha demostrat què és l’aquaplaning: quan els pneumàtics llisquen sobre l’aigua, independentment de la direcció que el pilot li dongui al monoplaça. Amb això, el madrileny ha acabat contra el mur, enduent-se un dels cartells publicitaris del davant de les proteccions, que gairebé s’endú Hamilton. Però, la publicitat sí que ha acabat al cotxe de Gasly, que havia sortit des del pitlane amb pneumàtics de pluja intensa, i que s’ha endut un bon ensurt. El pilot francès ha hagut de parar al box per retirar el cartell en el moment en què sortia el Safety Car. En sortir a la pista, sembla que el d’Alpha Tauri no havia pogut veure la bandera vermella, i ha passat molt a prop de la grua que acabava d’entrar per retirar el cotxe de Sainz. Un fet que ha recordat a l’accident fatal de Jules Bianchi, que va sortir de pista i va impactar amb la grua que retirava un monoplaça a l’escapatòria de la corba el 2014.

La bandera vermella ha durat una mica més d’una hora, temps més que suficient per tornar a despertar el debat sobre els pneumàtics de pluja extrema, de les curses en aigua, i de les rellançades de curses. Un debat que des del 2019 a SPA no s’ha solucionat, i que encara anirà per llarg amb la diversitat d’opinions de totes les parts implicades.

En qualsevol cas, finalment direcció de carrera ha donat llum verda al gran premi amb una sortida darrere del Safety Car amb pneumàtics de pluja. Una volta després de la rellançada, amb manteniment de posicions, a causa de la baixa visibilitat per l’aigua en pista, han entrat els primers cotxes a fer el canvi de pneumàtics. Latifi i Vettel posaven intermedis, com ja s’estava apuntant en diverses ràdios de diferents pilots al llarg de les voltes darrere del cotxe de seguretat. Els atacs es llencen des del darrere, i així ho han demostrat, el pilot d’Aston Martin i el canadenc de Williams. L’alemany ha acabat en sisena posició i Latifi ho ha fet en la novena. Els dos han protagonitzat una bonica batalla en sortir en paral·lel del Pit Lane.

Norris i Bottas han estat els següents en parar, i poc després ho han fet els líders de la cursa, en una desfilada de cotxes i dobles parades.

Només Fernando, Ricciardo, Schumacher i Zhou es mantenien fora. Però tots hi han anat entrant excepte Schumacher, que ha aguantat fins a la falta de 28 minuts pel final. Però les posicions han anat decaient fins a la divuitena posició. Amb això, Vettel ja estava a la vuitena posició tot i haver començat la rellançada al final del grid, i marcant voltes ràpides.

A partir del canvi de pneumàtics, Verstappen s’ha escapat a gairebé un segon per volta, ja que ha acabat a 26 segons de Leclerc, en gairebé 27 voltes, depenent del criteri per contar-les. Un altre dels debats que els canvis del reglament no han acabat d’establir bé, amb la comptabilització de girs sota bandera verda, vermella o Safety Car.

De nou a la cursa, els avançaments no han estat protagonistes, més enllà dels que ha aconseguit consolidar Russell, per arribar a la setena posició, i els pocs que han parat per posar un nou joc d’intermedis al final. Entre aquests, Alonso, que ha arribat a l’alçada del pilot de Mercedes, amb qui havia estat mesurant distàncies. Finalment, l’asturià li ha arrabassat la setena posició, i ha acabat a 11 mil·lèsimes de Vettel (P6), en una última chicane agònica, en una demostració de respecte i experiència dels dos mítics rivals.

Però la majoria de pilots han patit molt en els avançaments. Ha estat el cas de Hamilton, que ha estat tota la cursa al darrere d’Ocon (P4). També Pérez no aconseguia passar a un Leclerc que ha anat caient en els temps, patint una gran degradació en el tren davanter. No ha estat fins a l’última volta quan ‘Checo’ ha pogut provar una acció efectiva, per l’interior, posant-se roda a roda amb el Ferrari, però el monegasc ha salvat els mobles en sortir per fora la pista. Una acció que li ha comportat els 5 polèmics segons de penalització, i l’ha deixat en la tercera posició, per darrere del mexicà.

Latifi ha consolidat la novena posició, per davant de Norris, que tancava els punts. Just al darrere, el seu company d’equip, Ricciardo, i Lance Stroll. Més enrrere, Tsunoda, Magnussen i Bottas en la quinzena plaça, i tancant la classificació, Zhou, Gasly i Schumacher.

La bandera de quadres finalment ha aparegut entre l’spray, poc abans que el cel de Suzuka s’enfosquis. Però ningú tenia clar encara si Verstappen era el campió. No se n’han pogut assegurar fins a la penalització de Leclerc, tot i que en el moment del cool down, l’holandès encara ho preguntava. Finalment, s’ha confirmat el primer lloc del Mundial, fet que suposa que Max Verstappen ja és bicampió.

Amb la propera cursa, a Austin, Estats Units, els debats continuen oberts:

La repartició de punts en cas d’una cursa més curta és un dels principals dubtes: amb el 50% de la cursa, es repartiria la meitat dels punts, sense decimals, que seria el resultat d’aquesta cursa, amb 26 voltes. Però si la cursa no se suspèn, sinó que es rellança, es reparteixen el total de punts. I també en aquest àmbit, dubtes sobre la comptabilització de les voltes sota Safety car com a voltes reals de cursa, com en bandera verda, i quan es deixen de comptabilitzar com a voltes, en el cas de bandera vermella.

L’altre problema és la pluja, l’ús dels pneumàtics d’extrema pluja, les condicions de pista per declarar bandera vermella, i les condicions de pista per rellançar la cursa. També hi ha preguntes sobre la decisió de mantenir els cotxes en el Pit Lane en lloc de fer-los donar voltes per comprovar l’estat de l’asfalt, i alhora ajudar a drenar l’aigua, ja que els monoplaces actuen com assecadores gegants.

Finalment, i una de les accions més comentades i més serioses, ha estat la presència d’una grua a la pista en l’impàs entre Safety Car i bandera vermella. Sembla que la grua hauria entrat a pista abans de la bandera vermella, en el moment en què els cotxes passaven sota Safety Car. Però Gasly havia entrat al box per desfer-se del cartell de la publicitat que Sainz havia deixat en pista. En aquest moment, el pilot francès estava intentant atrapar el grup, en una velocitat discutible, i que està sota investigació, quan s’ha trobat amb la grua a la pista, i més endavant, amb un marshall al davant del cotxe de Sainz. Tot això, mentre els senyals passaven del cotxe de seguretat a bandera vermella en una situació de molt poca visibilitat. Una situació que han lamentat tant pilots com equips, a més del pare de Jules Bianchi, el pilot que va perdre la vida en el circuit japonès el 2014 en impactar amb una grua que retirava un monoplaça, fora de la traçada.

En qualsevol cas, Suzuka ha deixat el Campió de la temporada establert. Max Verstappen ha fet una tempirada sublim, i a tot el paddock s’havia assumit que si no era aquest cap de setmana, seria el següent. Així doncs, la superioritat que ha mostrat ara ja Bicampió, al llarg de la temporada s’ha imposat a Ferrari. Però tot i la primera posició blindada, el subcampionat continua molt apretat entre Pérez, Leclerc i Sainz. També el mundial d’equips segueix sense estar tancat, tot i que a Red Bull esperen tancar-lo al capdavant després de la propera cursa al Circuit de les Amèriques.