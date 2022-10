El Gran Premi de Singapur s’ha fet esperar a causa de la pluja, però, dinalment, la cursa s’ha pogut disputar una hora més tard. Tots els pilots han sortit amb gomes intermèdies, i el crossover ha trigat a arribar.

A la sortida, Pérez li ha guanyat la partida a Leclerc, que havia aconseguit la Pole després que el dissabte, Verstappen avortes una volta que el podria haver posicionat a la primera posició per falta de combustible. El mexicà ha aguantat tota la cursa al davant, malgrat haver patit problemes d’entrega de potència de motor, justament quan Leclerc el pressionava més, i quan direcció de carrera activava el DRS. Però ha salvat els mobles fins que, en els Safety Cars sembla que no ha mantingut la distància reglamentària de 10 cotxes. Per aquest motiu, s’ha obert una investigació al pilot de Red Bull, i el veredicte no se sabrà fins que direcció de carrera faci pública la seva decisió. En qualsevol cas, a l’espera d’una possible sanció de cinc segons, ‘Checo’ ha augmentat molt el ritme en les últimes voltes, i ha aconseguit deixar a Leclerc a set segons.

El monegasc, que ha estat tota la cursa pressionant a Pérez, no ha aconseguit consolidar l’avançament, i s’ha desinflat cap al final de la cursa. A més, en la parada, s’ha passat de la marca de la zona de parada, que ha provocat que tots els mecànics s’haguessin de moure, en una parada de més de cinc segons.

El seu company d’equip ha estat tercer des de la sortida, en què ha avançat a Hamilton, no sense un toc que ha frustrat al britànic. A més, Sainz ha afirmat que li ha faltat ritme durant tot el gran premi, en les entrevistes del postcursa.

El de Mercedes ha patit durant tota la cursa per posar en temperatura els pneumàtics, que, en combinació amb la rigidesa del seu monoplaça, li han complicat els avançaments. Fins i tot a arribat a topar amb el mur. Però s’ha recuperat i ha tornat a la pista entre Norris i Verstappen. No obstant això, s’ha vist obligat a parar per canviar rodes i l’aleró davanter, i ha perdut posicions. En les darreres voltes, s’ha trobat amb Vettel, a qui no ha aconseguit passar, ja que l’alemany s’ha protegit durant gairebé deu voltes. Això l’ha portat a cometre un nou error, fent un recte en una zona massa molla per avançar, i ha acabat en la novena posició.

Verstappen, que sortia vuitè, ha acabat en la setena posició, després d’una mala sortida, amb l’anti stall, que l’ha enviat a la tretzena posició. A més, ha comès un dels únics errors que ha protagonitzat durant la temporada en intentar arribar al quart lloc. Norris sortia de box per davant de l’holandès, i en un intent per avançar-lo, ha entrat en la zona més molla de la segona recta del circuit, i ha agafat l’escapatòria. Després d’un 360 s’ha reincorporat a pista per darrere de Hamilton. Amb l’error del britànic ha anat a parar per darrere de Vettel, i en dues voltes finalment ha passat al davant.

La quarta, cinquena i sisena posicions, han estat pels beneficiats d’un dels Safety Cars de la cursa. Lando Norris, el primer dels tres, ha guanyat la partida a Verstappen, que havia parat justament la volta abans del cotxe de seguretat que ha causat Tsunoda, en acabar contra el mur en una passada de frenada a la corba 10. Ricciardo, que ha avançat 11 posicions, només ha perdut el lloc contra Hamilton en la parada, però l’ha recuperat amb l’error del Mercedes. Per darrere, Stroll també ha evitat perdre posicions, en el que, juntament amb el resultat de Vettel, s’ha convertit en el millor resultat d’Aston Martin de la temporada, un resultat que els ha fet avançar dos llocs de cop al mundial de constructors, fins a la setena posició.

Pista complicada

Amb la pista complicada, Zhou intentava un avançament sobre Latifi al final de la cua, però el canadenc no ha vist el xinès, que ha acabat topant amb el mur, i retirant el seu Haas. Latifi també ha hagut de retirar el seu Williams. Això ha fet sortir un Safety Car, que ha aprofitat Magnussen, per canviar l’enplate davanter després que es despengés en passar per un piano, i que també ha servit per reagrupar els monoplaces. Això ha potenciat dos sols avançaments de Verstappen abans de les aturades. Ho ha fet per fora de la corba cinc sobre Vettel, i en la 11, per l’interior sobre Gasly.

La cursa s’estava adormint quan a la volta 21 el motor de l’Alpine d’Alonso ha dit prou, en la seva cursa 350. L’asturià ha aturat el seu monoplaça, i ha donat pas a un Virtual Safety Car que Russell ha aprofitat per fer el canvi a slicks i ha muntat pneumàtics medis, el primer crossover de la cursa. Les següents voltes s’han convertit en un festival de drift del pilot britànic.

S’ha viscut un nou Virtual Safety Car després que Albon ha topat amb el mur a la corba 8 on la pista estava més molla. Hi ha deixat l’aleró davanter i ha pogut tornar a box, però això no l’ha salvat de la retirada ni del cotxe de seguretat. Ocon també s’ha sumat als incidents a la corba 13 en trencar motor i causar un altre VSC que ha potenciat el ball de cotxes al pit Lane. Alpine ha confirmat que l’abandonament dels dos pilots ha estat causat pel mateix problema de la unitat de potència del motor, que pot significar el canvi del component i les respectives sancions pel proper Gran Premi al Japó. Però el Safety Car de Tsunoda, l’oportunitat que realment ha servit a diversos pilots per guanyar en les seves estratègies, ha arribat més tard, amb l’incident de Tsunoda.

El top 10 l’ha tancat Gasly, per davant de Bottas, Magnussen, Schumacher i Russell, que sortia des del Pit lane, i, a més, ha arribat a fer dues parades.

Ferrari no s’ha pogut endur aquest Gran Premi a casa, tot i la gran oportunitat que els havia brindat la Pole de Leclerc. De nou, Red Bull ha sentenciat la victòria, fent sonar, per tretzena vegada, l’himne d’Àustria al podi. En qualsevol cas, però, no poden encara signar el mundial de pilot, tot i que ara només és qüestió de temps que Verstappen signi el seu segon campionat. Si guanya amb volta ràpida, o fins i tot si guanya i Leclerc és tercer o pitjor. Un moment que podria arribar al circuit de Suzuka al Gran Premi del Japó de la setmana vinent.