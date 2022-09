Quim Ferrer té una trajectòria molt rellevant al món del futbol. L’exporter de Banyoles amb passat a la UE Figueres, Barça B, Mallorca i Múrcia –amb el qual va guanyar el premi Zamora– ha entrenat a molts jugadors des que es va retirar. Aquest any forma part de l’equip tècnic del primer equip del Figueres, com a entrenador de porters, les mateixes funcions que també fa en el primer equip femení de l’entitat.

Ha viscut un futbol molt diferent de l’actual... Com veu la mainada que puja actualment?

Sí i tant... Ja ho pots ben dir que ha canviat. Bàsicament abans no hi havia entrenador de porters. Jo mateix quan vaig estar al juvenil del Barça no vaig tenir mai entrenador específic de porters... Avui en dia, qui més qui menys tenen gent amb experiència que ajuda als joves jugadors a millorar. Però hi ha coses innates, que es porten a dins.

Què vol dir amb això, que el talent és innat?

Sí clar... Primer de tot t’ha d’agradar el que fas. Llavors amb esforç, constància i entrenament tot es millora. Hi ha coses que es porten a dins, però que no tothom té, a mi de jove ja m’agradava molt fer de porter, d’anar per terra, de saltar sense por per aturar la pilota. Evidentment, tot això s’ha de polir amb el temps i és indispensable ser constant.

Aquest any a Figueres us heu reunit amb una colla d’antics companys... Com veu el grup que heu format a la Unió?

Sí, crec que estem fent molt bé les coses al club. Tenim la intenció de tornar a fer-lo créixer i recuperar l’esperit que hi havia abans, per mi això és el més important. Aquest any estarem al mateix grup de treball amb en Toni Marín i en Xavi Picon, gent de futbol.