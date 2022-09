Uns darrers mesos molt moguts, oi?

Sí, ha sigut molt ràpid... A finals de temporada passada jo vaig debutar amb el primer equip del Peralada. Aquest any que ja ha començat també he fet la pretemporada amb els grans. Al cap de pocs dies d’entrenar amb el primer equip, el nostre porter, en David Aroca em va dir que volia ser el meu representant. Ha sigut molt curiós perquè a casa no sabíem com anava tot això...

I d’aquí cap a Vila-real?

Evidentment amb en David ha sigut tot més fàcil. Ell de seguida em va fer saber que el Vila-real s’havia interessat en mi i que volien que anés a fer un entrenament amb ells. Vaig anar allà a fer un parell d’entrenaments, va ser tot molt ràpid perquè en qüestió dues setmanes de parlar amb en David ja estava entrenant allà. Va anar molt bé i em van dir que la temporada que ve tornaríem a parlar-ne.

Per tant, ara toca seguir a casa?

Sí, sí... Ara seguiré amb el Peralada, entrenant amb el primer equip i acabant la meva etapa formativa, de moment això és el més important. Seguiré amb el meu equip juvenil i sempre que pugui i l’entrenador m’ho demani pujaré amb el primer equip.