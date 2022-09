Nascut a Langreo, Astúries, però criat a la capital de l'Alt Empordà, en Josu Prieto es defineix com un futbolista polivalent. Les seves primeres passes al terreny de jov can ser a la banda esquerra, com a lateral, "però m'adapto a allò que em demanin".

Va començar a jugar a futbol als Esplais, al cap d’un any ja va anar al Figueres. Es va formar al futbol base de la Unió abans de fer el salt a les categories inferiors del Girona. Al cap de poc va arribar al juvenil B del FC Barcelona, més tard al juvenil de l’Espanyol. La temporada 2012-2013 va tornar a la província de Girona per incorporar-se a les files de l’Olot, i a partir d’aquí va començar una aventura per molts equips de diferents països com Itàlia, l’Índia, Polònia, Estats Units i Finlàndia.

Josu, vostè que ha jugat a futbol a llocs tan diferents, com viu tornar a la Unió, el lloc on tot va començar?

Doncs n’estic molt satisfet. Això és una cosa que sempre havia parlat amb els meus pares... Figueres és el lloc on sempre he volgut acabar. Aquests últims anys que he estat a Peralada el club em volia fitxar i m’havien fet diverses ofertes, però no havíem arribat a cap acord. Finalment, aquest any ha arribat el moment de tornar. Necessitava fer un canvi i no m’ho vaig haver de pensar gaire, per mi Figueres sempre és i serà un club especial.

Què el va portar a fitxar pel Figueres, a Peralada semblava que hi estava a gust...

Sí... Necessitava un canvi d’aires. Futbolísticament, hi estava molt bé, a més és un club on es respira molt bon ambient. Allà també havia estat entrenant als petits del club, fent feines a la coordinació del futbol base. M’agradava molt, però crec que passava massa hores al camp. No vaig tenir cap mena de problema amb el club, simplement era un canvi necessari, i així ha sigut.

Ha viscut en molts països diferents jugant a futbol i ha vist diferents maneres de fer... Què l’ha motivat per tornar a Figueres?

Al club s’estan fent bé les coses. Ens hem ajuntat un grup d’amics que ens coneixem de fa molts anys, amb alguns excompanys i amics del futbol de tota la vida. És un projecte engrescador i en tinc moltes ganes. L’objectiu de tornar a pujar a tercera és ambiciós i em motiva especialment.

Veu molta diferència en l’àmbit futbolístic aquí a Catalunya respecte a l’Índia, Polònia o els Estats Units, per exemple... On també va jugar ara fa uns anys?

Sí, és evident que depèn molt del país on juguis... He estat a llocs on la societat és molt diferent de la d’aquí, sigui per la seva cultura, o per qüestions econòmiques i socials. Està clar que no té res a veure la societat de l’Índia que la dels Estats Units, les condicions i el nivell de vida de son molt diferents. Però si ens referim exclusivament en l’àmbit futbolístic, podríem dir que no és tan diferent, el nostre esport està totalment estès a escala mundial, a tot arreu on vagis trobaràs jugadors europeus, sud-americans, africans... de tot arreu.

Parlem del Figueres... Com veu l’equip per començar aquesta temporada? Segur que estarà molt disputada, no?

Ara portem gairebé un mes de preparació i encara ens queden moltes coses per millorar i continuar progressant. Al club s’ha fet una aposta clara per pujar de categoria. Personalment, crec que estarem allà sempre que es facin les coses bé i siguem humils, no serà una temporada gens fàcil, tenim un bon grup, amb bons jugadors, però hem de treballar molt bé.

El club vol tornar a pujar a tercera, això és evident. La temporada 2023-2024, s’afegeix la Super Lliga Catalana i això suposarà molts canvis pel futbol regional. Aquesta temporada a 1a Catalana no es pot fallar gaire si es volen assolir els objectius, la lliga té pocs equips i serà molt exigent, veus l’equip preparat?

Exacte, aquesta serà una temporada molt complicada. No podem fallar perquè qualsevol equip et pot posar problemes. Hem de ser molt constants. Si tens un mes «tonto», en què falles més del compte, se’t complica l’any. Des del primer partit hem d’estar preparats i començar amb bon peu.

L’equip vol dur la iniciativa i ser, sobretot a casa, els protagonistes del partit, tal com diu el tècnic Yoyo...

Sí i tant. Aquesta és la nostra idea de joc i treballarem per complir-la. Però això mai se sap fins que comencen els partits. El pla de joc el tenim clar, però hem de ser conscients que tindrem rivals forts i potser no sempre podem dur la iniciativa. Tot i que personalment penso que pel nivell de l’equip i pel perfil de jugadors que s’han fitxat, hem de ser protagonistes del joc sempre.

Aquesta pretemporada estan jugant força partits, amb alguns rivals de categoria superior, com el Badalona Futur, per exemple... Com veu aquesta primera presa de contacte amb la gespa per a encarar la lliga?

L’equip està responent bé, hem donat la cara en tots els partits tot i jugar contra rivals superiors. També hem de tenir en compte que en pocs dies hem entrenat molt i també hem jugat molts partits, és el que toca ara per preparar-nos per l’inici del curs.