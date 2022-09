Max Verstappen ha protagonitzat una altra remuntada per aconseguir una nova victòria al Gran Premi d'Itàlia, al circuit de Monza.

El pilot holandès sortia des de la setena posició a causa d'una penalització de cinc llocs pel canvi de la cambra de combustió. I no era l'única penalització.

Tsunoda sortia darrer, ja que es va descordar els cinturons de seguretat en pensar-se que el seu monoplaça no podria tornar a pista. Això li ha costat sortir el darrer, amb Hamilton al davant, amb una sanció pel canvi de la unitat de potència. Sainz sortia des de la part del darrere, amb Schumacher, Magnussen, Ocon i Pérez pel davant, que també tenien sancions.

Una altra novetat ha estat el debut de Nyck de Vries, campió de la temporada passada del mundial de Fórmula Elèctrica, en substitució d'Albon des de la FP3, per una apendicitis, que ha deixat el britànic-tailandès fora del gran premi.

Per no parlar del color groc que han afegit a algunes parts del cotxe, i en el vestuari de l'equip de Binotto, per celebrar els 75 anys de la fabricació del primer Ferrari, amb el color de Mòdena i del fons de l'escut que va escollir Enzo Ferrari, sobre el qual llueix il Cavallino Rampante.

La sortida s'ha dut a terme sense cap incident, més que alguna passada de frenada o algun monoplaça que ha creuat la primera corba per l'escapatòria. Norris, que sortia 3r, ha tingut un mal inici de Gran Premi, quan l'anti stall li ha jugat una mala passada. Però al llarg de la cursa ha aconseguit respondre, i fins i tot ha arribat avançar el seu company d'equip, que estava tenint un gran premi espectacular aguantant en la setena posició a un tren de cotxes que tenien més velocitat que Ricciardo en zona de DRS i amb l'efecte 'rebuf', clau en aquest circuit. Però el McLaren de l'australià ha tingut problemes en el motor a quatre voltes del final, un fet que ha desencadenat el Safety Car que s'ha mantingut al davant dels cotxes fins al final.

Vettel també ha protagonitzat un trencament de motor al primer quart de la cursa, després d'un avançament que li ha fet el seu company d'equip, però l'alemany ha aconseguit aturar el monoplaça en un millor emplaçament, que ha facilitat als comissaris enretirament del cotxe, i la cosa ha quedat en un Virtual Safety Car.

Un VSC que ha estat clau pel desenllaç de la cursa, ja que Leclerc l'ha aprofitat per canviar muntar pneumàtics medis i cedir el lideratge a Verstappen que havia arribat a la segona posició en 5 voltes. Una estratègia que ha sorprès tothom, en un intent de Ferrari per aconseguir sobreposar-se al gran ritme de Verstappen. Es condemnaven, però a fer dues parades, buscant un pneumàtic tou per a l'últim stint.

Verstappen, amb un cotxe de més càrrega aerodinàmica de l'esperat, però, mantenia el ritme amb les toves, i ho ha continuat fent en parar per medis, igualant els temps dels cotxes més ràpids en recta de l'escuderia italiana Els dos contendents per la victòria han tornat a parar amb el Safety Car, i la cosa pintava bé pel Ferrari del monegasc, amb més velocitat punta que el Red Bull, però el cotxe de seguretat ha impedit als espectadors veure aquesta batalla.

Tampoc ha donat lloc a la batalla de Sainz i Russell que buscaven tancar aquest podi. L'espanyol també ha fet una gran remuntada, arribant a la quarta posició amb tan sols 14 voltes. Però el britànic ha estat molt precís volta a volta, i ha aconseguit mantenir el lloc, també beneficiat pel cotxe de seguretat.

A Hamilton, que ha estat cinquè i a Pérez, sisè, els ha costat més remuntar, i han patit més amb la degradació dels pneumàtics, ja que s'han trobat amb els trens que han format cotxes més lents que no es podien avançar. A més, el mexicà s'ha vist obligat a fer una parada molt aviat, quan el fre davanter dret s'ha encès. Però els mecànics de Red Bull han canviat els compostos del Red Bull, i amb la velocitat i les voltes, les flames s'han extingit soles. Després d'aprofitar el Safety Car, Pérez ha muntat les rodes toves i ha aconseguit la volta ràpida.

Un dels pilots d'aquests trens era De Vries, que sortia vuitè, i ha acabat en novena posició, a l’espera, però, d’una investigació per una acció amb Zhou en l’última volta, després d'una lluita aferrissada amb el xinès, que acabat per darrere seu, i amb Gasly, que ha estat vuitè. Norris, després de fer un llarg stint amb les gomes mitges, i tot i una parada molt lenta, ha aconseguit sortir ben a prop de l'Alpha Tauri, i l'ha avançat en poques voltes. Posteriorment, han canviat posicions amb el seu company, i ha signat la setena posició.

L'altre grup el formaven Schumacher, Bottas, Tsunoda, Latifi i Magnussen, que han acabat en aquest ordre, tots per darrere d'Ocon, que ha tingut aire lliure després de les parades.

Alonso, per la seva banda, s'ha vist obligat a retirar a causa d'un problema en la pressió de l'aigua, i en problemes de potència dels quals s'ha queixat en més d'una ocasió al llarg del cap de setmana. També Stroll ha retirat el monoplaça, signant la tercera retirada del gran premi. Ricciardo ha estat el darrer a abandonar la cursa causant el Safety Car polèmic. El McLaren estava fora de la pista, i hi havia bandera verda en el sector, però el cotxe de Seguretat s'ha mantingut en l'última volta. En qualsevol cas, i tot i el resultat de Ferrari, la pista s'ha tenyit del vermell dels tifosi.

La pròxima cita serà al circuit urbà de Singapur, d'aquí a tres setmanes.