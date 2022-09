Després d’una última edició condicionada per la situació de pandèmia, la Jornada de l’Esport Femení de Girona recupera aquest 2022 el seu format original. Ho fa, a més, coincidint amb la desena edició de l’esdeveniment, que enguany tindrà lloc el proper diumenge 25 de setembre a diferents espais cèntrics de la ciutat de Girona: la plaça de Salvador Espriu, la plaça de Calvet i Rubalcaba, la llera del riu Onyar i la plaça de Catalunya.

La presentació ha tingut lloc aquest dimarts a la sala Ferran Agulló de la Diputació de Girona, amb la presència del diputat d’Esports, Jordi Masquef; el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Girona, Àdam Bertran; la representant territorial de l’Esport a Girona, Anna Julià; la coordinadora de la Jornada de l’Esport Femení, Olga Praderas, i la directora esportiva de l’Uni Girona, Laia Palau, que exercirà d’ambaixadora d’honor aquest any. També hi han assistit representants de les entitats i associacions esportives que col·laboren en la jornada.

S’hi practicaran, en total, dinou disciplines esportives dirigides a nenes, noies i dones (hoquei sobre patins, tennis de taula, gimnàstica artística, voleibol, piragüisme, atletisme, rugbi, gimnàstica rítmica, halterofília, bàsquet, futbol, handbol, patinatge, escacs, judo, tennis, skate, marxa nòrdica i paleotraining), a més dels jocs tradicionals del bèlit i les bitlles catalanes.

En paral·lel, s’han organitzat activitats d’entrenament d’exercicis hipopressius, de marxa nòrdica, de kangoo i de pilates, i una sortida de caminadores i corredores per preparar la novena Cursa de la Dona, que tindrà lloc el 9 d’octubre. També hi haurà activitats d’assessorament en fisioteràpia, així com tallers de psicologia, nutrició esportiva i perspectiva de gènere en l’àmbit esportiu, i un taller de sensibilització i conscienciació sobre la realitat de les nenes, noies i dones en l’àmbit esportiu, organitzat per la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física i els Serveis Territorials del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat a Girona. A més, es portarà a terme la xerrada «Dona i esport: beneficis per a l’edat adulta», i es tornarà a oferir la possibilitat que mares i filles puguin participar juntes en les diferents activitats programades.

En la seva intervenció, el diputat d’Esports, Jordi Masquef, ha subratllat que «a la Diputació de Girona, apostem per impulsar l’esport en totes les seves vessants. I sempre ho hem fet de forma molt decidida, per aquesta jornada i l’esport femení en general. Som conscients del seu potencial i creixement els últims anys i considerem imprescindible que totes les noies, nenes o dones puguin accedir en igualtat d’oportunitats a fer esport i, sobretot, l’esport que vulguin».

En aquest sentit, el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Girona, Àdam Bertran, ha explicat que «des de l’Ajuntament, ens enorgulleix poder crear les sinergies per fer possible aquesta jornada, unint equipaments, institucions, esportistes i entitats a favor de l’esport femení. Deu anys avalen el que és un acte consolidat, que persegueix un objectiu que va més enllà de fer créixer l’esport femení i que busca alhora crear consciència entre el conjunt de la ciutadania».

«Esdeveniments com la Jornada de l’Esport Femení contribueixen a incrementar el nombre de dones federades i a millorar-ne el nivell d’activitat física i esportiva. També remarquen la importància de ser actives en totes les etapes de la vida i col·laboren a reduir les desigualtats a l’hora de gaudir d’una bona salut», ha recalcat la representant territorial de l’Esport a Girona, Anna Julià.

Una edició amb cinc ambaixadores

La desena edició de la Jornada de l’Esport Femení tindrà, de manera excepcional, una ambaixadora d’honor. Es tracta de Laia Palau, actual directora esportiva de l’Uni Girona i que es va retirar a finals de la temporada passada després d’una trajectòria brillant a l’elit del bàsquet, amb trenta-tres títols en l’àmbit de clubs i dotze medalles en campionats internacionals amb la selecció espanyola. «L’esport té una vessant social i de relacions. És un espai d’empoderament que ens omple de força per encarar qualsevol repte que es presenti després a la vida. Aquesta jornada és una oportunitat per donar visibilitat a l’esport femení, per provar si un esport encaixa amb el que es busca», ha explicat Laia Palau.

Les altres quatre ambaixadores, que s’han donat a conèixer a la roda de premsa d’aquest migdia, són les següents:

Isabel Sánchez-Aran, subcampiona de la copa del món i bussejadora a pulmó lliure a més profunditat a escala estatal (80 metres), amb més de set minuts d’apnea.

subcampiona de la copa del món i bussejadora a pulmó lliure a més profunditat a escala estatal (80 metres), amb més de set minuts d’apnea. Txell Figueras, ciclista de muntanya de Flaçà, que competeix en la modalitat de ral·li (XCO) i en proves de marató (XCM).

ciclista de muntanya de Flaçà, que competeix en la modalitat de ral·li (XCO) i en proves de marató (XCM). Yasmina Alcaraz , àrbitra de bàsquet. Actualment, dirigeix partits de l’ACB, l’Eurolliga i l’Eurocopa femenines, així com europeus i mundials de seleccions de la FIBA, també en el format 3×3.

, àrbitra de bàsquet. Actualment, dirigeix partits de l’ACB, l’Eurolliga i l’Eurocopa femenines, així com europeus i mundials de seleccions de la FIBA, també en el format 3×3. Nora Cornell, surfista de neu que aquest 2022 ha participat a l’European Youth Olympic Festival de l’especialitat.

La coordinadora de la Jornada de l’Esport Femení, Olga Praderas, ha destacat que la voluntat és que l’esdeveniment es torni a disputar el març del 2023, el diumenge més proper al Dia Internacional de les Dones, com en els seus inicis: «Ens enorgulleix arribar ja a aquesta desena edició. Gràcies a la col·laboració de tothom (clubs, entitats, institucions i mitjans de comunicació), hem creat una jornada única, arrelada a Girona i pionera en el suport a l’esport femení a Catalunya».

La jornada, que va néixer el 2013, està organitzada per l’Ajuntament de Girona i la Diputació de Girona, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i el Consell Esportiu del Gironès.