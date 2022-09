Dissabte passat el sènior masculí de l’Adepaf s’imposava clarament al CB L’Escala (83-50) a Llançà. Els de Toti Ruiz, encara amb alguna incorporació pendent van fer un molt bon treball defensiu, sobretot a la primera part amb un parcial de 23-6 al segon quart. Amb l’equip de Figueres van debutar les noves incorporacions Nacho i Santi Aman i Juani Varas. «Hem complert amb les expectatives de l’amistós, volíem que l’equip tingués ritme i així ha sigut» explica el tècnic de l’Adepaf, Toti Ruiz. L’equip que competirà aquest any a 1a Catalana va donar minuts també als jugadors joves que aquesta pretemporada estan en dinàmica del primer equip, com són el cadet Marc Darnés, i els júniors Ruben Gala i David Jiménez. El CB L’Escala, amb baixes importants com la d’Adrià Cantenys i Pau Esponellà va fer bons parcials, al primer període i al tercer, però no va ser suficient.

Els dos equips continuaran preparant la temporada els dies vinents abans de l’inici de les competicions de 1a i 2a Catalanes.