El pilot asturià Fernando Alonso, doble campió mundial de Fórmula 1 i que la temporada que ve competirà a l'escuderia Aston Martin, ha apuntat que espera seguir al Mundial "almenys dos o tres anys més", perquè es considera "al cent per cent" i ha anticipat que tornarà a participar al ral·li Dakar.

En una entrevista amb la plataforma Dazn, Alonso ha analitzat el futur, el canvi d'escuderia i l'actualitat del campionat mundial.

"Espero estar a la Fórmula 1 almenys dos o tres anys més, crec que estic al cent per cent. I després, a partir d'aquí, un repte que mai he amagat és intentar el Dakar una altra vegada".

Pel que fa a la polèmica amb el pilot britànic Lewis Hamilton, ha dit: “Són coses que dius i no penses. Error meu per dir-les. Però bé, alhora, la Formula 1 l'has d'entendre. És tot una mica de xou i intentarem no donar-los gaire xou quan sigui polèmic”.

L'asturià ja es va disculpar públicament amb Hamilton (Mercedes) per les paraules que li va dedicar per ràdio després de xocar a la primera volta del Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1 que es va disputar el cap de setmana passat a Spa.

Alonso partia de la tercera posició a Spa, on Hamilton va cometre un error i el va tocar als primers metres del circuit i, per ràdio, va comentar que el britànic era un "idiota" per tancar-li la porta per fora i va dir que només sabia conduir si sortia primer, una reacció que va ser emesa a la retransmissió televisiva de la prova.

Sobre el que el va fer canviar d'escuderia diu: “Va ser per les ganes que veia per part d'Aston Martin de tenir-me i, potser, les que faltaven a Alpine. O les mostres d'afecte que potser no vaig tenir aquí. Alpine tenia Piastri, el jove talent de l'acadèmia, i em va semblar que me me'n vaig a un projecte més ambiciós que el d'Alpine”.