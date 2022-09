El sènior masculí del CB Escolàpies està format per una barreja de jugadors de diferents edats. «Tenim jugadors joves, però uns quants dels integrants de la plantilla tenen molta experiència en la categoria de sènior» explicava l'entrenador Xavi Falgarona.

«L'any passat ja vam competir a 3a Catalana, i vam veure el nivell que hi havia a la categoria i quin paper hi podíem fer» declarava l'entrenador Xavi Falgarona. L'objectiu de la temporada passada era mantenir-se a 3a i quedar a mitja taula, els mals resultats en l'últim tram de la temporada van suposar que els vermells acabessin a la part baixa de la classificació, però es van salvar. Aquesta barreja de veterania i jugadors joves engresca als entrenadors que consideren que tenen equip sènior per un bon grapat d'anys

Enguany al club roig i negre no s'ha fet cap altre equip sènior com altres temporades. Toni Bigas considera que aquest equip pot fer una bona feina «De moment estem força contents amb els jugadors, si som constants i continuem treballant podem fer un bon paper. La nostra idea és mirar de consolidar l'equip a la categoria i no patir per salvar-nos, tenim nivell per fer-ho» explica Bigas, que afegeix que «En aquesta vida pot passar de tot, però espero i desitjo poder portar l'equip a 2a Catalana d'aquí a dos anys». Pol Aznar, Ferran Heras i Mark López seran els puntals d'aquest conjunt que espera fer una bona temporada. «No ens agrada personalitzar, creiem que tothom pot aportar el seu gra de sorra perquè l'equip tiri endavant, la idea que volem transmetre és la de sumar en benefici de l'equip» declarava Bigas.

La plantilla estarà formada per: Sergi Pérez Samos, Quim Ribas, Gerard Camós, Jacint Romero, Ferran Heras, Joan Carles Sanchís, Jordi Mallol, Marc Parrot, Pol Aznar, Pau Isidoro, Mark López i Sergi López i Jordi Orduña.