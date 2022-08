Reunir-se amb gent que fa molt temps que no veus sempre és motiu d’alegria. Sí a més a més a tots els presents al Poliesportiu Roser Llop els uneix la mateixa passió, tot és més divertit. L’ambient que es va respirar en la primera edició del 24 hores del CB Escolàpies va ser bàsquet en estat pur.

El club va decidir organitzar aquest torneig ara fa uns mesos per fomentar l’activitat física i l’esport que tant ha influenciat els figuerencs i figuerenques des de fa anys. El president de l’entitat, Martí Carbó, el coordinador del club, Manel Compte Bosch i l’organitzador del torneig Xavi Falgarona es mostraven satisfets després d’aquesta primera edició. «Sabem que la primera edició no és fàcil, estem contents de com ha anat i volem continuar per aquest camí» explicava l’organitzador Falgarona, que comptava amb l’experiència d’haver organitzat anys enrere el torneig 24 hores de l’Escala.

En aquesta diada del bàsquet es van poder viure partits de nivell. Hi va haver un total de 9 equips inscrits, gairebé tots ells mixtes. «Amb aquest torneig volem recuperar l’esperit del Julibasquet un torneig d’estiu que molts recordem amb il·lusió, on hi competien equips de diferents edats i sexes». La primera idea era que el torneig fos de 24 hores, però finalment es va deixar en una jornada de dotze hores. «Després de l’aturada per la covid tots teníem ganes de reunir-nos i fer un bon torneig com aquest. Els nostres companys del Bàsquet Nord i del Bàsquet Vilafant organitzen tornejos de pretemporada per equips formatius, nosaltres hem decidit fer aquest altre format per a equips juniors i sèniors, la nostra intenció és que tothom es trobi a gust, que passi una bona estona jugant a bàsquet i hi hagi bon rotllo» declarava Falgarona.

Els equips que van participar en el torneig del Club Bàsquet Escolàpies es van ajuntar amics, familiars i excompanys d’equip. A les pistes del Poliesportiu Roser Llop hi van participar combinats d’equips de Figueres, del mateix Bàsquet Escolàpies, de l’Adepaf, del Vilafant, de l’Escala i de Girona. Els guanyadors del torneig va ser l’equip del CB L’Escala, format per: Enric Espinosa, Joan Mitjanes, Miquel Martí, Sergi Company, Júlia Espinosa, Gerard Alonso, Robert Costey, Adrià Usan i Pol Darnes.

Els guanyadors i els segons classificats van poder gaudir d’una magnífica pizza de mig metre gentilesa del restaurant Pomodoro e Basilico del carrer Pep Ventura de Figueres.