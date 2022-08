La tornada de la parada d'estiu del mundial de F1 comença amb la remuntada de Verstappen, amb la qual fa un gran pas cap al mundial, allunyant-se 98 punts de Leclerc.

La prèvia del Gran Premi

La polèmica embolcallava el cap de setmana en diferents aspectes.

Per una banda, Daniel Ricciardo anunciava la seva marxa de McLaren.

També la notícia de principis de l'aturada d'estiu d'Alonso, i el seu canvi de seient a Aston Martin, per l'any que ve, en la plaça que Vettel deixa lliure amb la seva marxa.

Una decisió que portava a Alpine a anunciar l'entrada d'Oscar Piastri a la vacant del bicampió. Però Piastri negava el contracte de l'equip amb què ha estat treballant fins ara, i afirmava que tenia previst anar a McLaren, amb qui hauria signat el contracte per la temporada que ve. Falta per veure quin dels dos equips contractarà el francès, en una reunió el dilluns 29 d'agost, en què s'examinaran els dos contractes, i s'efectuarà el veredicte final.

A més, la competició ha anunciat l'entrada d'Audi a la F1 a través de l'adquisició d'accions del grup Sauber, del qual es deslliga Alfa Romeo.

També el canvi del clima, amb una temperatura que s'ha elevat per aquest diumenge, i ha trastornat tots els plans dels equips, que s'han vist obligats a passar els seus pilots a estratègies de dues aturades en lloc d'una, per l'afectació de la degradació de les gomes.

Més canvis, en aquest cas en el grid, pels dos contendents al campionat. Verstappen, que tot i la pole position estratosfèrica de la classificació, amb un temps de 1:43.665 començava 14è pel canvi de la unitat de potència, que al final ha estat una tretzena posició, ja que Gasly s'ha vist obligat a sortir des del Pit Lane.

També Leclerc, que sortia just darrere de l'holandès, també amb penalització pel canvi d'alguns elements de la power unit. Bottas, Norris, Ocon, Zhou i Schumacher també estaven penalitzats per canvis d'unitats de motor i de potència.

La cursa

Això deixava a Carlos Sainz a la pole, 'Checo' Pérez segon, i Fernando Alonso tercer. El madrileny, que no descartava Verstappen per la victòria. Aquestes declaracions les copiaven Gasly i Russell també.

El mexicà ha perdut unes posicions a la sortida, que ha recuperat ràpidament, però sense apropar-se a l'espanyol de Ferrari. No ha estat fins després de les parades, i l'arribada del seu company d'equip, que ha aconseguit superar Sainz, i posicionar-se segon, per darrere de l'holandès, exhibint, també, un gran ritme amb el Red Bull.

Verstappen ha trigat una mica més de deu voltes en arribar al cap de la cursa, i, allargant unes quantes voltes més la seva aturada, ha aconseguit posar-se primer, pocs girs més tard de sortir de boxes. A partir d'aquí, ha continuat marcant un ritme molt superior a la resta, arribant a treure 17 segons al seu company d'equip en arribar a la meta, tot i reduir la velocitat en les darreres voltes per mantenir les gomes.

Per Leclerc, la cursa ha estat més complicada, ja que un tear off se li ha enganxat en un dels pneumàtics davanters, fet que l'ha obligat a parar a les primeres voltes. Posteriorment, ha canviat a una goma tova per intentar signar la volta ràpida, però ha estat penalitzat per excedir la velocitat permesa en el Pit Lane, motiu pel qual ha caigut al sisè lloc.

Sainz ha patit especialment en la degradació, però també en ritme, en comparació amb els Red Bull, però també amb el Mercedes de Russell, que ha anat retallant-li distància a partir de la segona parada. En qualsevol cas, el madrileny ha aconseguit aguantar la pressió, per tancar el podi del Gran Premi de Bèlgica.

Russell ha signat la quarta posició, i s'ha quedat sol en la defensa de les Silver Arrows, ja que Hamilton ha danyat el cotxe i s'ha vist obligat a retirar, després de passar per sobre del pneumàtic davanter dret d'Alonso, en un intent d'avançar-lo en les primeres voltes.

L'espanyol també ha patit durant tota la cursa, lluitant contra Sebastian Vettel, perquè l'alemany ha guanyat fins a quatre posicions durant la sortida, i ha continuat avançat a bon ritme durant la resta de la cursa. Però Alpine li ha guanyat la partida amb la darrera parada del bicampió, i Ocon ha aprofitat la lluita entre Vettel i Gasly, després de la segona parada, tant del mateix Ocon, com del pilot d'Aston Martin, per prendre-li la setena posició, en un avançament en què els tres pilots han arribat a posar-se en paral·lel, amb el company d'Alonso aprofitat el rebuf dels dos pilots. L'alemany ha acabat vuitè, i l'Alpha Tauri novè.

Bottas, ha tingut un mal dia d'aniversari, ja que ha hagut d'abandonar, després que una virolla de Latifi, l'hagi enviat a la grava, on s'ha quedat atrapat, causant l'únic Safety Car que ha aparegut en la cursa.

El seu company, Alex Albon començava sisè, tot i el proposing que s'havia manifestat en els Williams durant les sessions de lliures. Amb això, ha aconseguit signar la desena posició. El seu company ha acabat últim, per darrere dels dos Haas.

Tampoc li ha sortit massa bé la jugada a Ricciardo, que tot i una gran sortida, posicionant-se darrere de Vettel, que, amb molta degradació i la falta de ritme, ha acabat quinzè. El seu company d'equip tampoc ha aconseguit puntuar i ha quedat dotzè per darrere d'Stroll.

Yuki Tsunoda ha acabat tretzè, després d'una lluita aferrissada amb Zhou, que ha acabat just darrere seu, però salvant els mobles de Magnussen.

Pel que fa al mundial, Verstappen ja té 284 punts, mentre Pérez avança a Leclerc, que es queda amb 186 punts, a 5 punts del mexicà i 98 de l'holandès.

Mirada al futur

La propera cita serà als Països Baixos, on es preveu que el circuit de Zandvoort, d'alta càrrega aerodinàmica, redueixi la diferència entre els dos equips que encapçalen el mundial.

La cursa i l'entorn mediàtic, ha generat molta expectació al circuit d'SPA Francorchamps, que ha aconseguit mantenir-se al calendari, almenys fins a l'any que ve, tot i el Gran Premi gairebé inexistent de l'any passat a causa de les fortes pluges, i les controvertides decisions sobre el repartiment de punts i posicions d'aquell cap de setmana. Sembla, doncs, que els canvis en el traçat, amb la zona de grava substituint l'escapatòria de la corba 1, que s'usava molt sobretot en les sortides d'anys anteriors, s'han eliminat les 'bananes dissuasòries' que desequilibraven els monoplaces, i s'ha efectuat el desplaçament dels murs d'Eau Rouge per augmentar la seguretat han convençut a la direcció de la competició. No s'han canviat, però, els murs de pneumàtics per barreres Tech-pro, perquè es preveu que la distància és suficient per evitar que els cotxes rebotin contra les proteccions i arribin de nou a la pista. Tot això pretén evitar que es repeteixi l'accident que va acabar en tragèdia, i va causar la mort del pilot francès Antoine Hubert, a qui, la Formula 1 continuarà recordant, sobretot en el Gran Premi de Bèlgica al circuit Spa-Francorchamps.