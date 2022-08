El president de l’AE Roses, Sergi López, es mostra satisfet amb la feina que s’ha fet al club durant l’estiu i veu molta forma molt positiva la pretemporada. El primer equip va disputar un amistós contra la UE Figueres la setmana passada i Sergi López va veure amb bons ulls la feina dels seus jugadors tot i la derrota per 0-2 «Vam tenir bones impressions, van debutar quatre jugadors del nostre planter i això ens satisfà molt. Però tampoc hem d’oblidar que davant teníem jugadors de molt nivell com Josu Currais per exemple. Així i tot podem estar satisfets de la feina que vam fer, tenim molt bon equip i esperem fer una molt bona temporada», afirma.

El primer equip de l’AE Roses compta amb el mateix nucli de jugadors que va funcionar l’any passat. «El bloc fort de l’equip es manté, però tot i perdre peces importants de l’equip hem fet diverses incorporacions que ens han sumat molt i ens aportaran qualitat», explica el president.