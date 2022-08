El mercat de fitxatges de Leb Or aquest any va començar molt d’hora. HLA Alicante anunciava el fitxatge d’Edu Gatell, jugador format a les categories inferiors de l’Adepaf. El pivot amb una llarga experiència a la segona categoria espanyola va jugar l’any passat amb el Coviran Granada, amb qui va aconseguir l’ascens a l’ACB, però el club no el va renovar. «Quan vaig firmar pel Granada ja comptava amb aquesta possibilitat, es va fer una aposta molt clara per lluitar per l’ascens i ja sabia que si s’aconseguia, per un tema d’edat (33 anys) i físic, seria complicat continuar», declara Gatell, que la temporada passada es va enfrontar a Marc Gasol a Fontajau.

El pivot va coincidir uns anys a Figueres després de jugar a Fontajau. A l’Alt Empordà va coincidir amb l’actual president del club, Oriol Rabert, primer com a jugador i més tard, quan Rabert ja s’havia retirat de les pistes, Gatell va ser jugador seu. «En tinc un molt bon record de l’Edu, és un jugador molt intens. Un dels jugadors nacionals més físics amb qui he coincidit a la pista. Molt físic i determinant. Ha tingut una gran trajectòria a la LEB Or, és molt bon tiu. Recordo que quan jugàvem junts cada partit es penjava del cèrcol, amb l’Edu Vallmajó feien alley-hoops cada partit, era un xou» declara Rabert. A Figueres, l’Edu Gatell també havia coincidit amb l’entrenador de Castelló Josep «Pepo» Barceló i Jordi Sànchez l’any 2008. Aquell any l’Adepaf competia a Copa Catalunya i en Pepo guarda un molt bon record. «La feina que vam fer aquell any es deu sobretot a l’Edu Vallmajó, a l’Oriol Rabert i a en Pere Pla que venia a jugar quan podia per temes laborals, ells eren els veterans i es van adaptar al nivell de l’equip on hi havia molts jugadors joves. «L’Edu Gatell em recordava molt a un altre jugador que havia tingut fa temps, en Pere Gascón, són jugadors que si s’havien de tirar de caps a terra per la pilota ho feien, sense cap mena de dubte, l’Edu és un tiu que ja de jove anava a totes» declarava Barceló.