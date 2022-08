La pretemporada del CF Peralada ha servit per posar en funcionament a l’equip de Miquel Àngel Muñoz. Aquest curs 2022-2023 els xampanyers seran l’equip de la comarca que competirà més amunt. El nou calendari de 3a RFEF –Grup V– ha establert que la pilota comenci a rodar al Camp Municipal el proper diumenge 11 de setembre. A la primera jornada, els blancs-i-verds s’enfrontaran al San Cristobal CP A.

Aquest any l’equip ha viscut canvis importants a la plantilla i cos tècnic, tot i això l’equip ha mostrat una bona imatge durant la pretemporada davant d’equips de categories superiors. Miquel Àngel Muñoz és l’encarregat de guiar els jugadors aquest any. El tècnic procedent del Banyoles de 1a Catalana i amb passat a 2a B amb la UE Olot fa dues temporades, es mostrava satisfet de la feina dels seus homes dissabte passat després de la derrota als penals (2-4) davant del Badalona després de 90 minuts sense gols. «Ha estat un partit molt ben disputat i molt intens per part nostra, no oblidem que jugàvem contra un equip de superior categoria, personalment crec que hem sigut mereixedors de la victòria per tal com s’ha desenvolupat tot el partit, tant en l’àmbit ofensiu com defensivament», declara Muñoz.

L’entrenador està content amb l’actitud dels seus jugadors aquests primers partits de l’any, primer contra el Girona de 1a Divisió, després contra el Sabadell de 1a RFEF i el passat dissabte contra el Badalona, que competirà a 2a RFEF. «Portem dues setmanes de pretemporada, i vam fer la prèvia contra el Girona, estem fent passes endavant i l’equip està consolidant aspectes i conceptes importants, i a més a més estem evolucionant, això ens dona molta esperança» declarava el tècnic al final del partit contra el Badalona. L’equip va mostrar caràcter davant l’equip d’Oriol Alsina i la diferència de nivell al terreny de joc no es va notar en accés. «L’esforç dels jugadors ha sigut enorme i els he felicitat al finalitzar el matx» afirmava el tècnic. Els empordanesos van iniciar el matx amb energia i van tenir el control de la possessió durant la primera mitja hora mostrant un estil de joc valent i consistent «La primera mitja hora ha estat molt correcte per part nostre, l’equip ha sortit molt ben posat i amb molta intensitat. Ens hem adaptat a l’estil de joc del Badalona Futur, sabíem com jugaven i hem buscat les seves febleses intentant fer bé allò que nosaltres sabem fer, aquest és el nostre estil, un estil valent i atrevit amb la pilota als peus, quan tinguem la pilota l’hem de saber fer servir, i quan la perdem hem de lluitar com lleons per recuperar-la» declarava el tècnic.

El defensa provinent del Castelldefels Carles Gallardo, va ser substituït a la mitja part per lesió, un cop al maluc, a hores d’ara no sembla res greu i el tècnic el va decidir canviar per prevenir «No volem córrer cap risc a aquestes alçades de la pretemporada, tenim una plantilla molt àmplia per poder suplir el seu lloc i els companys estan totalment capacitats per fer-ho» afirma Pérez.