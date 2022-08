El partit amistós entre el Paris Saint-Germain Football Club i el FC Levante Las Planas femení es traslladarà a Olot, el 23 d’agost. El conjunt francès farà una estada de pretemporada al complex TorreMirona Relais Hotel Golf & Spa, a Navata (Alt Empordà), entre el 20 i el 25 d’agost, i entremig jugarà contra el conjunt barceloní, de la primera divisió espanyola. El duel s’havia de jugar inicialment a l’Estadi Municipal Palamós-Costa Brava, però finalment es disputarà a l’Estadi Municipal d’Olot (Garrotxa). El motiu del canvi d’emplaçament es deu que la gespa natural del terreny palamosí es troba en mal estat.

L’enfrontament es disputarà el 23 d’agost a les 6 de la tarda i el preu de l’entrada serà de 5 €, mentre que els menors de 9 anys l’accés serà de franc.

El conjunt parisenc, semifinalista de la Champions League i sotscampió de la lliga francesa la temporada passada, és un dels referents en l’àmbit europeu. Les franceses només van ser superades en les dues competicions per l’Olympique de Lyon, equip del seu país que precisament també es va preparar a TorreMirona abans de proclamar-se campió de la Champions, contra el FC Barcelona, i de la lliga.

El PSG, vencedor de la lliga francesa el 2021, realitzarà per primera vegada la pretemporada a les instal·lacions navatenques. Després del sotscampionat a la D1 i de quedar-se a un pas de disputar la final de la Champions League, aspirarà a lluitar per tots els títols. El conjunt és entrenat des de finals de juliol per Gérard Prêcheur i compta, a la plantilla, amb les ex del FC Barcelona Kheira Hamraoui i Lieke Martens, i amb 9 jugadors que venen de disputar l’Eurocopa de seleccions al Regne Unit: Sakina Karchaoui, Kadidiatou Diani, Grace Geyoro, Marie-Antoinette Katoto i Sandy Baltimore (França), Ramona Bachmann (Suïssa), Amanda Iliestedt (Suècia), Lieke Martens (Països Baixos) i Celin Bizet Ildhusoy (Noruega).