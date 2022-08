El FC l’Escala ha iniciat els amistosos de la pretemporada davant el Barça Atlètic del mexicà Rafael Márquez. L’equip va perdre aquest primer amistós, que ja és una tradició de les pretemporades de l’equip anxover (4-0). En aquesta primera pressa de contacte amb l’esfèrica, l’equip d’Arnau Sala no va fer un mal paper tot i que va ser superat clarament a la segona part.

Abans que el filial del FC Barcelona s’avancés al marcador el local es va viure l’acció polèmica del matx, Henry Gilham rematava en una acció ofensiva, però l’àrbitre no donava el gol tot i semblar evident que la pilota havia entrat. Uns minuts després, en una jugada poc afortunada, el porter local Nacho Ferreti va haver de sortir de l’àrea per arribar a la pilota. El primer a arribar va ser Juanda que va assistir cap a Saïdou Bah que sense porter obria la llauna. A la segona part es van veure jugadors que estan en proves com són Bruno Muller, Marc Marí, Ossama, Karim i Galder.

Bona imatge

El dissabte es jugava el segon partit de pretemporada contra l’Olot de Manix Mandiola. Aquesta segona prova va servir per donar minuts a altres jugadors i seguir la progressió de l’equip. Un solitari gol de Xumetra va ser suficient perquè l’equip de la Garrotxa s’emportés la victòria. «Hem fet un molt bon partit, l’Escala en s ha posat les coses difícils, tenen una molt bona plantilla i un molt bon entrenador, jo crec es parlarà molt de l’Escala en aquesta temporada a Primera Catalana» declarava Jordi Xumetra. L’entrenador rival, Manix Mandiola, també es mostrava sorprès amb la bona feina dels locals, i elogiava el joc de l’equip: «La veritat és que ens han fet córrer molt, tot i estar dues categories per sota nostra han fet un molt bon partit». Mandiola destacava el bon joc col·lectiu en fase ofensiva, «saben a què juguen» declarava a Canal 10.

El tècnic dels blaugranes es mostrava satisfet de l’actitud dels seus jugadors: «Hem defensat molt bé durant molta estona i també hem sigut capaços de mantenir la possessió, estic molt content amb el partit d’avui, l’actitud dels jugadors és excel·lent i així tot és més fàcil» declarava Arnau Sala. El jove porter de l’Escala Isac Lucas, va ser un dels més destacats de l’enfrontament fent parades meritòries davant d’un equip de dues categories superiors. L’equip amb pocs entrenaments a les cames va agafant forma a poc a poc.

L’equip tornarà als terrenys de joc a finals d’agost per enfrontar-se al Girona B, el Peralada, el Quart, l’Atlètic Bisbalenc i al Sàbat abans d’iniciar la temporada.