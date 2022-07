Les noies de la Unió ja saben contra quins equips s’enfrontaran la temporada que ve. L’equip que es va salvar la temporada passada a les acaballes de la campanya amb un últim tram espectacular continuaran competint a 1a Divisió. En aquesta categoria hi trobaran equips com el CE Berga A, el Can Parellada, l’UD Cassà, l’Andorra, entre d’altres. L’equip va prenen forma i ha fitxat a Carla Bravo, Maria Arias, Tania Cantero, Daniela Martínez i Abril Labian.