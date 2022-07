Quan s’acaba la temporada, els equips formatius descansen per recuperar forces per a la tornada a les pistes al cap d’uns mesos. Aquest setembre la categoria u14 –infantil– se celebrarà entre els dies 2 i 4 de setembre entre el pavelló de Figueres i el de Castelló d’Empúries, i el torneig u12 es jugarà íntegrament al municipi de Peralada, del 9 a l’11. A causa de l’èxit de la primera edició, l’organització ha hagut d’augmentar el nombre d’inscripcions tant en la categoria infantil, passant de 12 a 16 equips, com també en la categoria mini, on s’ha afegit la categoria d’equips femenins.

«Ens volem consolidar com un torneig de pretemporada de referència en les categories mini, masculí i femení i infantil, també en les línies masculina i femenina» ens declarava l’organitzador del torneig, José Luís Socorro Cumplido. El quadre d’aquesta temporada torna a ser d’un gran nivell i hi participaran equips de planters ACB com el FC Barcelona, el Joventut de Badalona, el Mataró, el Bàsquet Girona, el Baxi Manresa, l’UniGirona, la Salle Manresa entre d’altres. El torneig també comptarà amb la participació d’equips de fora del territori català com l’UCAM Múrcia, el Lenovo Tenerife, el Valencia Basket –campions i campiones de l’edició de l’any passat en categoria u14– UVA Ponce Valladolid, la Salle Córdoba entre d’altres. També hi participaran equips internacionals com el Sopron Basket d’Hongria en categoria, el Bayern de München, el Travel Team.