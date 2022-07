Com cada any, l’arribada de l’estiu representa temps per a l’oci i la diversió dels més petits de la casa. L’oferta de casals i campus és molt variada i els clubs s’organitzen amb temps per ajudar els més petits de les famílies a passar unes setmanes divertides amb els amics i amigues.

Una de les opcions que ofereix l’agrupació de clubs de bàsquet és el casal del Bàsquet Nord. Enguany se celebra a Peralada i l’organització disposa de les instal·lacions del pavelló municipal, el camp annex del poble i la piscina. Aquesta és la primera edició que el Casal es porta a terme a Peralada, si la setmana passada es vivia el Campus internacional de tecnificació Offlimits, a partir del dilluns 4 de juliol va començar el torn per als jugadors i jugadores més joves. El casal està coordinat per Olga Camps i Aniol Turró, i està destinat a jugadors dels cinc als tretze anys, dividit en quatre torns i durarà tot el mes de juliol. Amb les activitats del Casal Nord, «ens centrem en el bàsquet, però, a més a més, fem tota mena d’esports. També fem molts tallers de treballs manuals i als més petits els agrada molt» ens comentava l’Olga Camps. Els petits també fan jocs d’aigua per refrescar-se de la calor i fan ús de la piscina municipal de Peralada.