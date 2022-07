La Yasmina va xiular 6 partits i un dia va fer de reserva. A la fase de grups va arbitrar Argentina-Egipte; Canadà-França i Eslovènia-Liban. A les fases classificatòries i eliminatòries, Nova Zelanda-Lituània; Argentina-Canadà i l'últim dia Eslovènia-Polònia.

La Yasmina ha quedat molt satisfeta amb l'experiència viscuda al mundial «Crec que durant tot el torneig tot ha anat de menys a més, des de l'organització arbitral ens han valorat positivament, des de la preparació prèvia al torneig fins a l'últim dia. Sempre es pot fer més i sempre crec que hi ha coses a millorar. Tinc moltes ganes de continuar treballant per polir detalls i perfeccionar les coses que he après aquests dies» ens explicava la Yasmina.

La pròxima data al calendari de l'àrbitra figuerenca formada a les categories inferiors del Club Bàsquet Escolàpies de Figueres i al CB Castelló és a finals de juliol a Praga, on xiularà les jornades del 3x3 femení. Uns dies més tard toca parada a Grècia on es disputarà el Mundial u18 femení. El plat fort, però, arribarà al setembre, quan la Yasmina xiularà els partits del Mundial Femení absolut que es disputarà a Sydney. «Estic molt contenta i tinc moltes ganes de continuar fent feina» declarava la Yas que té un estiu molt complet abans de tornar a les pistes d'ACB.