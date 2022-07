Les instal·lacions del Club Tennis Figueres que compten amb set pistes de tennis i nou de Pàdel van acollir la setmana passada la competició Torneig Mojito de Pàdel.

Aquesta edició que comptava amb més de cinquanta parelles inscrites des d’un bon inici ha reunit jugadors i jugadores de pàdel de tots els nivells. La competició estava organitzada en tres categories. Per una banda, els equips masculins, per l’altra els femenins i finalment els equips mixts. Cada categoria comptava amb tres nivells diferents i durant els dies de torneig s’hi van poder veure partits de molt bon nivell.

En equips masculins de la primera categoria la victòria va ser per la parella formada per Marc Monje i Carles Palahí; els finalistes varen ser Sergio Blanquez i Alex Blanquez. Nico Pous i Alex Alaminos van guanyar en la segona categoria i Joan Baduà i Alex Baiges en el tercer grup de la competició. Pel que fa als equips femenins Gladys Lopez i Vanesa Brizuela van aconseguir la primera posició. En els equips mixts la victòria va ser per Lucas Rodríguez i Laia Llobet.

Un club molt actiu

Aquest mateix dilluns dia 4 de juliol va començar el torneig Open de Fires. Enguany se celebra la 35a edició del que ja és un clàssic del tennis a l’Alt Empordà.

Aquesta setmana el club també té en compte la seva jove tennista Ana Maye. Maye està disputant aquests dies els Campionats d’Espanya. La jugadora entrenada per Bernardo Callone competeix des del dilluns 4 de juliol a Logroño després d’haver-se proclamat campiona de Catalunya de dobles infantil juntament amb la seva companya Cèlia Torrelles.