El bàsquet és una manera de viure, és més que un esport, és una passió que es viu intensament. I aquesta sensació és la que es respirava la setmana passada al Pavelló Municipal de Peralada en el marc de la 1a Edició del Campus Offlimits, englobat dins les activitats organitzades pel Bàsquet Nord. Aquest campus de bàsquet està pensat per a jugadors i jugadores de 8 a 18 anys, de Catalunya i d’altres països, els quals s’allotjaven a l’Hotel Xon’s d’Empuriabrava.

Aquesta primera edició ha estat dirigida per Cliff Morgan i David King. En Cliff és un exjugador professional que ha voltat mig món jugant a països com Argentina, Uruguai, Brasil, Xile, França, Bèlgica, Israel, Alemanya, Qatar, Portugal, Holanda, Mèxic, Lituània entre altres. Actualment, ocupa el càrrec Community Relations, i Head Clinian-Camp Director dels New York Knicks, és el director de Breakaway Hoops i també de 94Ft International Camps Clinics.

Els jugadors i jugadores inscrits en aquesta primera edició han pogut gaudir d’entrenaments de primer nivell tant en l’apartat tècnic, tàctic i físic, i veure quina és la metodologia dels entrenadors americans. En Dave King, jugador americà format al Kellogg Community College, Battle Creek, Michigan, i a la universitat de Lindenwood University (NCAA D-2) Saint Charles, Missouri, en l’actualitat juga al CB Cantaires de l’Ebre-Delta. En Cliff i en Dave són uns amants del bàsquet en estat pur, dels fonaments i del joc de peus i la seva passió pel bàsquet va més enllà. Al llarg de tota la setmana que va durar el campus, els jugadors van treballar aspectes tècnics com el domini de pilota, la tècnica individual i col·lectiva i aspectes tàctics ofensius i defensius.

Transmetre des de l’essència

Quan sents parlar en Cliff, t’adones que viu aquest joc amb molta intensitat. Durant els seus entrenaments, tots els jugadors i jugadores l’escolten i es fa entendre amb molta facilitat, ja que transmet des de l’essència. Per a ell és molt important «estar preparat per l’entrenament, cal ser constant cada dia, no importa on». La resistència, el ritme, la capacitat de superació són els aspectes més rellevants per millorar dia a dia, en Morgan parla de resiliència, un concepte que el bàsquet et pot ensenyar des de ben petit.

En un dels entrenaments, l’entrenador nord-americà explicava, als jugadors i jugadores del campus, experiències de la seva etapa com a jugador als Estats Units, recordava que un dels seus entrenadors deia el següent: «We get out the weak, show me that you wanna play basketball, show me that you wanna get better, stronger... Demostreu-me que us estimeu aquest esport» remarcava Morgan als joves participants del Campus Offlimits.

Més que bàsquet

Els joves participants del Campus Offlimits van gaudir d’activitats alternatives fora la pista. A part de comptar amb la piscina municipal del poble, els jugadors i jugadores van poder passar uns dies en un entorn perfecte com és l’Empordà visitant el Castell de Peralada, el Teatre Museu Dalí, el claustre romànic i el Museu de la vila. També van fer activitats recreatives al Golf de Peralada, al Parc Aquàtic Aquabrava i la platja d’Empuriabrava.

Un campus que es vol consolidar

Aquesta ha estat la primera edició del Campus Offlimits a Peralada i la intenció és que continuï endavant. Des de l’organització de l’UCAP, club membre del Bàsquet Nord, es fa una valoració molt positiva. «N’estem molt satisfets, des del nostre punt de vista aquest campus és una cosa totalment diferent del que es fa arreu, a més a més, es fa amb anglès, això és un valor afegit per als joves jugadors» ens comentava Marc Bertran, president del club de Peralada des de l’any 2017.

De cara a la temporada vinent, el club vol millorar la promoció d’aquesta activitat. «Aquest format de campus està pensat per ser internacional i acollir jugadors i jugadores d’altres països, en altres edicions la nostra intenció és augmentar el nombre de jugadors de fora de l’estat espanyol, d’aquesta manera els participants es veuran obligats a parlar en anglès entre ells i serà més enriquidor» explicava Bertran.

UCAP, un club que vol ser un referent en el bàsquet femení

L’any 2017 el Club Bàsquet Albera-Peralada va arribar a un acord amb el CB Adepaf per unir esforços i continuar avançant. Aquell acord que van firmar Marc Bertran i Oriol Rabert va servir perquè els dos clubs anessin en la mateixa direcció, l’Adepaf es feia càrrec de la línia masculina i l’UCAP s’ocupava de la línia femenina dels dos clubs.

La vinculació amb el CB Adepaf ha donat un impuls i el club continua creixent

A la coordinació del club, hi trobem en Guillem Pascua Duch, exjugador de l’Adepaf i el CB Salt. La metodologia de l’UCAP és clara i ja fa uns anys que intenten anar cap a la mateixa direcció amb tots els equips. «Treballem aspectes tècnics i tàctics concrets amb tots els equips procurant seguir una progressió lògica amb cada categoria» ens comentava Pascua.

Fer pinya per créixer

Des de la coordinació i des de la presidència tenen clar que cal fer créixer el club per continuar endavant. El club vol millorar en tots els aspectes i la temporada vinent comptarà amb la incorporació de la preparadora física Montse Gallegos. «Volem ser un referent del bàsquet femení a llarg termini, per això també considerem fonamental formar entrenadors joves» ens explicava Bertran. El curs vinent 5 jugadores u15 seran ajudants. Per a ells és imprescindible la cohesió del grup i per això fan activitats de lleure alternatives amb els seus equips.