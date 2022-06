La davantera brasilera Geyse Ferreira, Pitxitxi de la Primera Iberdrola 2021-22 juntament amb la culé Asisat Oshoala, jugarà les dues temporades vinents al Barça femení després d'acabar el seu contracte amb el Madrid CFF, ha informat aquest diumenge el club blaugrana.

La internacional brasilera de 24 anys, que va anotar 20 gols a la lliga -pràcticament el 50% dels assolits pel seu equip-, ha signat la seva vinculació fins al 30 de juny del 2024 en el despatx presidencial del Camp Nou, acompanyada del president Joan Laporta i del directiu responsable, Xavier Puig.

Amb això, es converteix en la quarta incorporació del Barça 2022-23, després del retorn de Laia Codina i dels fitxatges de Nuria Rábano i de l'anglesa Lucy Bronze, que va signar dissabte el seu contracte fins al 2024 després d'arribar del Manchester City.

"Jugar contra el Barça sempre ha estat divertit, com amb la resta d'equips grans. Estic contenta per haver compartit ser la màxima golejadora amb Oshoala i també per compartir vestuari amb ella la temporada vinent. Soc aquí per ajudar l'equip a assolir els objectius que es marqui", ha indicat Geyse.