Tot i que el Cadaqués va ser superior, el resultat (13-3) és enganyós. L’equip visitant va portar un ritme de joc molt alt durant tot el partit. Només amb un canvi, no van tenir rotacions suficients. Els visitants, un dels equips més en forma de tota la lliga. L’equip de Barcelona va disposar de clares oportunitats a la primera part del partit. Per sort pels de Cadaqués el partit va arribar al descans amb el resultat de (5-2). L’experiència, les bones combinacions i la veterania van servir a l’equip local per sentenciar els barcelonins a la segona meitat. Van marcar Lluís (4) Jordi (3), Josep (3), Samir, Fran i Darwin (1).