Els Mossos d’Esquadra investiguen el robatori a casa del davanter del FC Barcelona Ansu Fati a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), dissabte passat a la nit, mentre es disputava el derbi entre el club blaugrana i l’RCD Espanyol.

Segons ha avançat La Vanguardia i han confirmat a Efe fonts pròximes al cas, els lladres van entrar al pis superior de la vivenda, d’on suposadament es van emportar diners, joies i rellotges, malgrat que a la planta baixa hi havia familiars del futbolista veient el partit per televisió.

Els familiars van avisar cap a les deu de la nit al telèfon d’emergències 112 per alertar que havien sentit sorolls sospitosos a la vivenda, si bé quan van arribar les primeres unitats policials ja no hi havia cap lladre al pis superior, malgrat que era regirat.

Segons explica La Vanguardia, l’internacional blaugrana –que no va jugar el derbi perquè està lesionat– ha anat aquest dilluns a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Sant Cugat del Vallès per interposar la denúncia pel robatori de diners, joies i rellotges.