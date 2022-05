La llarga etapa de restriccions derivades de la pandèmia va afectar de ple molts clubs i esports. El retorn a la normalitat no ha estat fàcil i menys per a entitats de municipis no massa grans que habitualment ja tenen dificultats per a completar plantilles i on el futbol arrossega una bona part dels joves esportistes.

La tossuderia i les ganes de recuperar el temps perdut han fet que el Club Bàsquet Castelló hagi superat amb un balanç positiu aquesta temporada que ara s’acaba. «Estem contents perquè hem assolit alguns dels objectius que ens havíem marcat, com ara mantenir la categoria de Tercera de l’equip sènior masculí i continuar treballant la base per a créixer i tenir nous equips en el futur. L’única nota negativa és que vam haver de desfer l’equip júnior femení perquè no teníem prou jugadores i no hauríem pogut participar en la lliga amb les condicions adequades. A aquesta edat, quan les noies i els nois deixen l’institut i comencen estudis fora tot es complica», explica Josep Roca, president del Club. El conjunt sènior va sorgir del conveni de col·laboració amb l’Adepaf de Figueres, que va cedir la seva plaça de Tercera després d’aconseguir plaça a Primera Catalana. Els castellonins han acabat sisens a la lliga, amb set victòries, juts per davant de les Escolàpies. Han lluitat en el mateix grup que ha tingut al Prisco l’Escala com a campió destacat. «L’entesa amb l’Adepaf és total. Juntament amb el Peralada, els tres clubs treballem a una i crec que la fórmula de col·laboració entre nosaltres és encertada. Amb la Ceba estem fent progressos que ens permetran tenir més equips de base en el futur», afegeix Roca. Aquesta temporada, el CB Castelló també ha comptat amb un equip júnior masculí, que actualment disputa la fase final del grup 6 conjuntament amb el Cassanenc –al qual va batre per 45-40 en el darrer partit disputat– i el Nou Caules. També ha estat la temporada de l’estrena del premini, sorgit de l’escoleta i que, encara que no ha competit en l’àmbit federat, té un conjunt complet per a pensar en nous objectius per a la temporada vinent. Solidaritat amb els refugiats Castelló d’Empúries és municipi d’acollida de famílies ucraïneses que han fugit de la invasió russa. Aquesta situació ha portat el Club a acollir dos nois procedents de la conflictiva regió del Donbass. «Estan amb nosaltres i estem fent tràmits perquè la temporada vinent puguin estar federats i juguin com qualsevol altre noi del poble», diu Josep Roca. El president destaca «la bona entesa amb l’Ajuntament. Tenir un alcalde i un regidor que aprecien i creuen en l’esport es nota. També és d’agrair les línies d’ajut que s’han generat per a les famílies que no poden pagar les quotes dels seus fills», conclou.