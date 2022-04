El Regiment d'Infanteria “Arapiles” núm. 62 - unitat de terra de l'Exèrcit espanyol - organitza el dissabte 7 de maig (9 hores) la segona edició de la carrera d'obstacles de caràcter cívic-militar Arapiles Race, a Sant Climent de Sescebes. Es farà al camp de maniobres que es desenvoluparà en el camp de maniobres de l'“Aquarterament General Álvarez de Castro” del municipi.

La carrera, amb inscripció gratuïta, està oberta a tots els que desitgin participar organitzats en equips de 4 corredors. Tots els equips entraran dins de la mateixa classificació i podran ser masculins, femenins o mixtos indistintament.

Els equips participants s'enfrontaran a una carrera de 10 km, en la qual hauran de superar cadascuna de les 15 proves i obstacles dissenyats per a l'ocasió. Els obstacles, que no es revelaran als participants fins al moment de l'inici de la competició, els posaran a prova i requeriran de totes les seves energies i enginy, ja que hauran de saltar, córrer, arrossegar vehicles o fins i tot travessar zones de fang per a franquejar-los.

L'objecte de la carrera és fomentar els valors de l'esport especialment aquells de capacitat de sacrifici i superació, així com realitzar una jornada de confraternització, on a més es pugui gaudir de l'espectacular entorn natural del camp de maniobres on està situat l'aquarterament.

En finalitzar la prova es realitzarà la cerimònia de lliurament de trofeus als guanyadors.

Per a inscriure's els interessats hauran de remetre nom complet, DNI, correu, nom d'equip i telèfon al correu: arapilesrace@gmail.com.