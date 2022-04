Els equips altempordanesos arribaran a l’última jornada de Primera Catalana, aquest cap de setmana, sense res en joc. L’Escala és el tercer i fa dies que no té opcions d’ascens directe i sí la salvació assegurada, però vol acabar el curs en una honorífica segona plaça. El sotscampionat podria arribar a donar l’ascens a Tercera RFEF en una carambola entre ascensos i descensos no compensats, però el Manlleu, segon equip del grup 2, té millor puntuació. No obstant això, els de Sepu volen acabar amb un bon sabor de boca després d’un gran campionat, que tanquen davant el Parets, al Nou Miramar, en un partit avançat al dissabte (17 h).

Els blaugranes, que van empatar contra el seu immediat perseguidor, el Mollet (0-0), necessiten fer un millor resultat que el Lloret de Mar. Els selvatans rebran la visita de la Jonquera (dissabte, 16 h), que va descendir a Segona fa jornades i que únicament es jugarà l’honor d’acabar la lliga amb un bon resultat. Els jugadors fronterers es van acomiadar de l’afició local amb una derrota davant l’EF Mataró (2-4) amb gols de Lluc Coll i Joel Casado.