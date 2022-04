L’hora de la veritat ha començat per als equips sèniors de bàsquet dels clubs de la comarca. Els qui tenen en joc la permanència, en les categories superiors, han començat la fase decisiva amb bon peu. A la lligueta d’ascens a Primera Catalana, en canvi, el Prisco l’Escala no ha tingut tanta sort, ja que ha caigut derrotat a casa davant d’un potent La Bodeguita d’Hospitalet de Llobregat per 44-63. Les escalenques van lluitar per a aturar els ràpids contracops visitants, però no en van fer prou per a evitar la derrota, en un partit que es va fer molt costa amunt en el primer quart (9-21). Aquest dissabte (17.30 h) rebran la visita del CB Saps A, vencedor per 45-64 a la pista del Pallejà.

A la fase de permanència a Primera Catalana, l’Adepaf es va imposar de manera ajustada a la pista del Matadepera (68-71). Aquest dissabte els figuerencs reben la visita del Manyanet Molins, en plenes Fires de la Santa Creu (20 h). A la de Segona, el Vilafant va aconseguir un excel·lent triomf davant del Coll (75-60). Després d’uns quarts força igualats, la victòria es va consolidar amb un darrer parcial molt revelador (24-9). Aquest diumenge, els vilafantencs tindran un desplaçament llarg i difícil al pavelló de l’Alcarràs. Els lleidatans van perdre a Alella aquest cap de setmana (93-60). Les noies del Bàsquet vilafant també van estar encertades davant del Malgrat (62-46) abans de fer una jornada de descans. En el seu grup només són tres equips, comptant el Sermatec. Resultats dels equips de bàsquet de base d’aquest cap de setmana Després del parèntesi de Setmana Santa, les lligues de base de bàsquet han tornat a la competició amb resultats diversos per als clubs empordanesos. Pel que fa al Club Bàsquet Roses, han estat aquests: Júnior femení 45-Caldes de Malavella 34; Salt Verd 64-Cadet masculí verd 54; Cadet masculí negre 55-Olot Lava 42; Infantil masculí 62-Salt verd 65; Infantil femení 71-Cellera Amer 45; Quart 66-Preinfantil masculí 56; Caldes 59-Mini verd 39; Premini mixte 34-Nou Caules Bàsquet Roses 68. Els equips del CB Escolàpies han tingut aquests resultats: Sots-25 femení 85-La Vall d’en Bas 46; Cadet masculí 58-Vilablareix 33; Montessori Palau 38-Cadet femení 56; Cadet femení 56-Bisbal Bàsquet 75; Palafrugell Vedruna 2-Preinfantil masculí 52; Bescanó 73-Mini masculí 49; GEiEG UniGirona 73-Mini femení 23; Guíxols 30-Premini mixte 61. Pel que fa al CB Grifeu: Cassanec 43-Cadet femení 37; Infantil Adepaf Grifeu 84-La Bisbal 63; Júnior masculí 65-Ripoll 66.