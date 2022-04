L’empordanesa Júlia Llanet s’acaba de proclamar campiona estatal de futbol universitari defensant la samarreta de la Universitat de Barcelona (UB). Durant anys va jugar amb la Unió Esportiva Cabanes i ara ho fa amb el Cerdanyola de Preferent. Estudia educació primària. Vol ser mestra «per a educar infants que estan ingressats en centres hospitalaris. Quan era petita vaig veure Polseres vermelles i em vaig dir que aquest era el meu camí»

«Em van escollir per a la selecció de la UB entre moltes candidates, sóc de la nova fornada d’aquest any i aconseguir aquest èxit ha estat una passada», diu Júlia, una esportista de tot just 19 anys. Exerceix de pivot en el mig del camp «una mica entre en Busquets i en Puyol», diu rient, encara que els seus referents són algunes jugadores el Barça. «Allò de l’altre dia al Camp Nou era inimaginable fa poc temps!».

«Per arribar a guanyar el campionat vam haver de disputar dues fases del campionat de Catalunya a Puigcerdà. Vam jugar contra la UAB i Rovira i Virgili a la primera i vam guanyar. A la segona fase vam jugar semifinals contra la Ramon Llull i la final contra Lleida. En proclamar-nos campiones ens vam classificar a Espanya. Ens va tocar al grup contra Madrid i Almeria. Les semifinals contra Navarra i la final contra València», relata. Com a campiones d’Espanya hauran de jugar els campionats europeus que es disputaran l’any vinent a Hongria.