El primer lloc de Tercera se’l disputaran Bisbalenc i Viladamat. Els baixempordanesos, entrenats pel santperenc Albert Albert, van patir per guanyar a Cistella (0-1) i en un duel igualat i marcat per la tramuntana només el va desencallar l’encert del pitxitxi, Arnau Ruiz (52’). Per la seva part, els nois de Botxi també van fer els deures al camp del Base Roses (0-2) amb gols de David Puig (32’) i Lolo González (84’) i estan pendents de dos partits per trepitjar els talons al Bisbalenc.

A Quarta Catalana, l’Agullana continua com a líder provisional, però el duel de dissabte al camp de l’Escala B l’àrbitre el va suspendre al minut 70 amb 0-1 amb un gol de falta de Sergi Cruset. A vint minuts per finalitzar, va expulsar dos jugadors de l’Escala B i un de l’Agullana. Els blanc-i-blaus no poden despistar-se perquè els seus perseguidors tampoc fallen, amb victòries del Mont-ras B (6-2 davant el Llers), de la revelació Selvatans (3-0 contra el Base Roses B) i del refet Esplais (4-0 amb el Vilafant). En el partit Roses B-Espolla (1-2) van donar veu a l’autisme col·laborant amb l’associació TEA Alt Empordà.