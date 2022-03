L’equip de Tercera Catalana de l’Hoquei Figueres va guanyar al del Roda per 2-1. El juvenil, en canvi, no va tenir res a fer a la pista de l’Igualada A (8-0). El Benjamí A, en canvi, va sumar un triomf a domicili a la pista de l’Hoquei Girona (2-3). El Prebenjamí va perdre amb el Cassanenc (2-4). El duel de l’Escoleta va acabar amb un 4-3 per a l’equip A.