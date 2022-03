El Tramuntana de Figueres i el Robin Prisco CER l'Escala continuaran la temporada que ve competint a la Superdivisió de tennis de taula. En la categoria femenina, el Tramuntana ha superat el Burgos en el play-off de permanència després de guanyar tant al partit d'anada (0-4) com el de tornada a Figueres per 4 a 2. En la seva primera temporada a la categoria d'or femenina, l'entitat que presideix Jaume Muntada ha assolit el repte desitjat i la salvació és una realitat.

I en la categoria masculina, el CER L'Escala afrontarà el nou curs la seva vint-i-setena temporada a la màxima categoria estatal. L'equip de l'Empordà ha superat l'eliminatòria decisiva contra el Huétor Vega, que després de l'empat a tres a terres andaluses, no s'ha presentat al partit de tornada a l'Escala. Els gironins van fer acte de presència, al igual que l'àrbitre. El Robin Prisco CER l'Escala continuarà un any més a la Superdivisió.

A la Superdivisió masculina, d'equips catalans, confirmats l'ASISA Borges Vall i el CER L'Escala, i el Sosmatic Badalona i l'Esparreguera tenen bitllet per jugar la fase d'ascens per primera vegada en la seva història i optar a pujar de categoria. I a la Superdivisió femenina, hi haurà 100% segur tres equips catalans: Girbau Vic TT, Reus Ganxets Miró i Tramuntana Figueres i el Sant Cugat i el Calella jugaran la fase d'ascens. Per a les vallesanes serà la primera vegada que optin a l'ascens, mentre que les del Maresme ja saben què és jugar a Superdivisió.