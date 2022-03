El Figueres ha estat l'equip gironí amb més sort en la matinal d'avui de Tercera en què tant l'Olot, com sobretot, el Girona B, han fet passos enrere en la lluita per l'ascens. El líder no ha passat de l'empat al camp del Granollers (0-0) en un partit molt disputat.

Per la seva banda, el filial ha sumat la segona derrota consecutiva en caure al camp de la Pobla de Mafumet per la mínima (1-0). Aquests resultats fan encara més interessant el duel entre San Cristóbal i Manresa, segon i tercer, d'aquesta tarda. En la lluita per evitar el descens, el Figueres ha sumat tres punts d'allò més valuosos al camp del a FE Grama gràcies als gols d'Espuña i Orriols. Tot i això, els resultats no han acompanyat i els de Moisés Hurtado continuen a la zona calenta. Aquesta tarda, el Peralada rep el Vilassar de Mar a partir de dos quarts de cinc. La UE Figueres femení - CF Torelló, ajornat per pluja En canvi, el partit que s'havia de disputar aquest migdia a Vilatenim entre el primer equip femení de la UE Figueres i el CF Torelló ha quedat ajornat per pluja. El club figuerenc ha compartit la informació a través d'un vídeo en què es veu l'afectació de la pluja sobre el terreny de joc. ⚠️ AJORNAT el partit del 1r equip femení davant el @cftorello, previst per aquest migdia a l'Estadi de Vilatenim. El terreny de joc, malmès per les fortes pluges de les últimes hores#1cat #futfem #futbolcat pic.twitter.com/XDdQcxaSqv — UE Figueres 💯 (@UEFigueres) 20 de marzo de 2022