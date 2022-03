Fa més de vint anys, va obrir la línia d’un torneig internacional de futbol base que s’ha posicionat com el més prestigiós del món. Amb diferents seus a la Costa-Brava, el MIC Football torna aquest any 2022 després de dos anys d’aturada obligada a causa de la pandèmia de la Covid-19. De fet, el MIC va ser un dels primers grans esdeveniments esportius que es van suspendre a causa de l’inici de la situació epidemiològica adversa. La cara visible del torneig és Juanjo Rovira, amb moltes ganes de celebrar la cita entre el 12 i el 17 d’abril.

Podem dir que, ara sí i per fi, torna el MIC?

Sí, ara sí. Hi ha moltes ganes i il·lusió després de no poder celebrar l’edició del 2020, pocs dies abans, i no poder fer la del 2021. Tornem amb la del 2022 amb molta força.

Tal com el recordem, o continuem en un moment de transició aquest any?

Tal com el recordem, però amb uns quants equips menys que, tot i això, hem arribat als tres-cents equips. Són vuitanta menys que en l’edició passada, però si al setembre ens arriben a dir que podem fer un MIC de tres-cents equips, hauríem signat tots. Estem molt contents de poder tornar i volem ser una magnífica experiència per a tothom que el pugui viure. Volem el millor MIC de la història, una altra vegada.

Recordo que una de les grans cites que es van anul·lar a causa de la pandèmia va ser el MIC de 2020. Ja no se’n parla gaire, de la pandèmia.

No gaire, però hauríem d’estar atents, això encara no ha acabat i hem de ser prudents. Tot i això, hem d’estar contents de com estem, tenint en compte d’on venim, ja que creiem que podrem tirar endavant.

Quines expectatives tenen per aquesta edició?

Doncs tornar, amb força, ser el millor MIC de la història i regalar una bona experiència per a tothom que hi pugui participar.

Un dels seus lemes és el d’«on neixen les estrelles». El recuperem?

Això sempre. Les estrelles poden néixer a qualsevol lloc. L’últim cas és el de Pedri, que tothom en parla. Ell va jugar amb La Laguna de Tenerife al MIC, per tant, estem molt contents que vagin sortint noms d’aquest nivell, que rodi la pilota.

Parlem de tres-cents equips, han notat baixada amb països amb limitacions?

Hem notat que hi ha alguns països on és més difícil poder viatjar, però estarem al voltant dels trenta països diferents i estem molt contents amb les xifres.

I sobre els clubs d’Ucraïna com el Shakhtar Donetsk?

Amb tot aquest tema de la guerra, teníem tres equips d’Ucraïna que serà impossible que puguin venir.

En tenim algun de Rússia?

No.

Tornant al MIC, hi haurà inauguració?

Aquest és un tema que l’hem hagut de modificar. La inauguració s’ha d’organitzar amb molt temps d’antelació, i ens feia por ajuntar cinc mil o sis mil persones de tantes procedències el primer dia. El que farem són uns partits inaugurals a les diferents zones d’allotjament: Figueres, Palamós, l’Estartit i Lloret. També entregarem el record de participació als jugadors i donarem el tret de sortida al torneig.

Com té previst que acabi el torneig?

Tindrem el final de sempre, els partits finals, dos a Vilatenim i dos més a Palamós, com els últims anys.

Per cert, hi haurà VAR?

No, va ser una situació puntual que es va donar l’any 2019 per donar formació als àrbitres, però va ser per aquell moment.

No tindrem MIC Bàsquet.

No. Aquest any no tindrem MIC Bàsquet. Ens hem volgut centrar a fer renéixer i tirar endavant el futbol i a veure si podem reprendre-ho en pròximes edicions.

Passa el mateix amb el MIC Integra?

El de futbol seguirà, el de bàsquet va lligat al seu esport respectiu.

Més novetats per aquesta edició?

No, en principi volem el mateix de sempre. Uns dies de molt futbol, molta il·lusió, moltes energies i tornar a fer-la grossa com diem.

Queda poc menys d’un mes, està tot lligat? Tot a punt?

Sí, està tot en marxa i esperem que estigui tot per tirar endavant a poc a poc. El que hem vist és que, amb la pandèmia, els processos dels clubs han estat més lents, però estem preparats, tot està a punt. Toca continuar endavant.