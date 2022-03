Aquest mes de març és clau per al futur de l'Olot. El club afronta una de les decisions més importants dels darrers temps amb el referèndum per mantenir el nom actual o recuperar l’original que es durà a terme el proper diumenge 27 de març a l’estadi Municipal, coincidint amb el derbi contra el Peralada. Amb la voluntat que tothom tingui a disposició la màxima informació possible a l’hora d’escollir la nomenclatura, sigui quina sigui, la Comissió del Centenari ha organitzat tres debats. El primer serà aquest divendres a la sala Torín (19 h) i servirà d’introducció. Mentre que els altres dos es faran a Ràdio Olot i Olot Televisió. La qüestió és: Unió Esportiva Olot o Olot Futbol Club?

El debat estarà presentat pel periodista Jordi Grau i comptarà amb la participació de l’historiador Carles Santacana, a més de Carles Llorens i Pep Solés, que exposaran els seus arguments a favor i en contra, respectivament. La polèmica sobre com s’ha de dir l’Olot ve de lluny. Originàriament, el club va ser fundat amb el nom «Olot FC» l’any 1921, però el franquisme va fer que el 1939 passés a dir-se «UD Olot» i aquest s’acabaria adaptant al català durant la dècada dels setanta amb l’actual «UE Olot». «L’Olot d’abans de la guerra estava molt lligat al Barça. Es jugava de blaugrana i era molt liberal, republicà i vinculat al país. El lema era esport i ciutadania fins que van arribar els nacionals per fer-ho desaparèixer. El color va passar a ser blanc i com va passar a la majoria de clubs, es va espanyolitzar. La idea va ser posar-li Unión Deportiva Olot perquè segons el Frente de Juventudes s’havia d’anar més enllà del futbol i apostar per més esports com l’atletisme o el ciclisme», explica el president de la Comissió del Centenari, Carles Llorens. Ell és partidari de mantenir UE Olot perquè «la gent se l’ha fet seu». «Hem fet nostra una cosa que era una imposició. No tenim cap rebuig per aquest nom, al contrari», afegeix.

Per la seva part, l’exporter de l’Olot, president de l’Associació d’Exjugadors i membre de la Comissió, Pep Solés, defensa recuperar Olot FC. «Volem que el club torni a les seves arrels. Sabem que som pocs i que ens haurem d’explicar molt bé per convèncer la gent, però la realitat és que l’Olot ve del Barça. Cal conèixer la història i no decantar-se per l’actual creient que UE Olot és més català. No és així, a part que ens el van imposar», comenta. Solés, que és soci i accionista de l’Olot, va ser l’encarregat de portar el canvi de nom al consell d’administració del club fa tres anys. La seva proposta va tirar endavant i ara es debatrà amb un concepte clar: «Volem que la gent sàpiga d’on venim, tot el que ha passat i que pugui escollir. Ningú ha de sortir perjudicat per mantenir o canviar el nom».