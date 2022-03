«Sentiment agredolç… se’ns escapa el premi de lluitar per una cosa bonica i, a més, tocarà lluitar per aconseguir la salvació. Però molt i molt orgullós de com competim i sobretot, de l’equip/família que estem formant». Amb aquest missatge a través de les xarxes socials, el tècnic de l’Empuriabrava-Castelló, Txema Ortega, ha valorat el final de la primera fase de competició a Segona Catalana que, tot i comptar amb una jornada més per disputar, ja s’ha decidit. Can Gibert, Bosc de Tosca i Porqueres són els tres equips que disputaran la fase d’ascens a Primera Catalana. Els castellonins, per contra, s’han quedat a les portes, tot i fer els deures aquest cap de setmana contra l’Amer (0-1) guanyant a domicili.

Amb quaranta-quatre punts, els castellonins ocupen la quarta posició, cinc punts per sota el Porqueres i el Bosc de Tosca, segon i tercer respectivament, i nou menys que el Can Gibert. Una igualtat a dalt que s’ha mantingut fins al final, on la victòria del Porqueres davant la Marca de l’Ham (1-2) i el triomf dels garrotxins contra el Sant Jaume (0-2) han certificat el final del somni dels altempordanesos. Només tres derrotes en tota la temporada fins ara és el que han sumat els homes de Txema Ortega. Tres derrotes sensibles, ja que la primera va ser contra el Porqueres en la primera volta (1-0), i, les altres dues, amb un Empuriabrava com a segon de grup en gairebé tot el tram final de curs, contra el Can Gibert (4-0) i el Bosc de Tosca (0-1). Tres detalls que han marcat la frustració de l’equip per lluitar per un ascens i que deixen els castellonins en la lluita per a la salvació en la fase de permanència.