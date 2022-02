L’Empuriabrava-Castelló s’ha refet de la delicada derrota del cap de setmana anterior a costa de l’AE Roses (2-0). I és que els de Txema Ortega, tot i les baixes d’aquest cap de setmana, han pogut guanyar els rosincs en el derbi altempordanès de la jornada gràcies als gols de Soria (56’) i Sergi Llach (74’). Amb aquest triomf, els castellonins no perden de vista les posicions capdavanteres, tot i que ocupen la quarta plaça amb trenta-cinc punts, dos per sota el Bosc de Tosca i Porqueres, i cinc menys que el Can Gibert, que té una jornada menys. En aquest sentit, precisament, els de Txema Ortega juguen aquest cap de setmana contra els garrotxins, «el millor equip de la categoria amb pilota» per a la majoria de seguidors de la Segona Catalana.

Per la seva banda, la Marca de l’Ham ha empatat aquest cap de setmana contra el Besalú (1-1). Un partit que se li ha complicat a l’equip amb un penal transformat per El Haraki (34’), però la reacció de l’equip ha estat gairebé automàtica. I és que Jairo Garcia ha empatat el duel tres minuts després per deixar l’1-1 que ha imperat fins al xiulet final. Per últim, el Llançà ha plantat cara a un intractable Can Gibert, sense èxit (1-4). Tot i retallar la distància en la represa, deixant l’1-2 amb el gol d’Eladio Rodríguez, els gironins han acabat de matar el partit per certificar la derrota del Llançà.