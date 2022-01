El pilot de motos d’aigua Nacho Armillas (Girona, 20 de febrer de 1993) s’ha coronat campió del món en categoria GP1 a Dubai fa pocs dies. El gironí és membre del GEN Roses, on entrena regularment per afrontar el calendari competitiu, un calendari que ha aconseguit dominar en aquest 2021 passat per situar-se al calaix més alt del podi. En la prova celebrada a Dubai, Armillas va ser el més ràpid per posar la cirereta a una carrera competitiva que suma des dels onze anys, havent començat sobre la moto d’aigua als set. Una cursa de fons que l’ha portat a celebrar el títol enguany, tot i que reconeix que això tot just és el principi.

«El meu pare ve del món de les motos d’aigua i entrenem a la costa de Roses amb el GEN. Som un grup d’amics allà, però som molt pocs els que competim professionalment, i a vegades paguem per la imatge que té la gent de les motos d’aigua», afirma Armillas. I és que la mala imatge de les imprudències que poden fer els usuaris de les motos d’aigua a l’estiu xoca frontalment amb el respecte i les mesures de seguretat que prenen els professionals d’aquesta trepidant disciplina de motor aquàtic. «A vegades, hi ha gent que lloga les motos d’aigua a l’estiu i fan el que no haurien de fer. Nosaltres tenim sis o set boies que fem servir per entrenar. Abans eren fixes, ara, les posem i traiem després de cada entrenament», afegeix.

Des del punt de vista competitiu, Armillas afirma que ha estat una temporada «molt bona» en general, sense desmerèixer l’anterior, tot i la pandèmia de la covid-19. «El 2020 també va ser un bon any, però la pandèmia va frenar moltes curses i ens vam quedar tots a mitges. També és cert que, des del 2017, m’estava recuperant de diferents lesions. Ara, a més, he trobat un grup de gent, patrocinadors i un equip que fan que tot funcioni molt bé. Estic molt content amb els resultats que hem aconseguit aquesta temporada», explica el gironí sobre la temporada que tot just acaba, tot i que no a Dubai, sinó a Tailàndia, on encara va acabar de competir en una última cursa abans de tornar a casa. «Vaig participar en la King’s Cup, que no té res a veure amb el campionat del món. No ha acabat d’anar com voldríem, perquè no vam poder competir amb la nostra moto, entre altres circumstàncies, però ara sí que puc donar la temporada pe finalitzada», explica sobre aquest últim viatge a la polinèsia francesa.

Amb la mirada cap endavant

«Crec que podria haver guanyat més campionats abans que aquest, però s’ha donat ara i benvingut sigui». Aquesta és la reflexió d’Armillas poc després de coronar-se campió a Dubai, un anhel que ja queda enrere, mentre que el gironí encara un merescut descans. «Ara hem acabat la temporada i toca desconnectar un temps. Després, per a la pròxima temporada, tinc diferents objectius», afirma Armillas. Amb l’inici del calendari marcat, previsiblement, a Eivissa el pròxim mes de maig. Més enllà del campionat del món, el gironí s’ha marcat per al pròxim curs aconseguir la triple corona, és a dir, guanyar les tres proves que se celebraran a Polònia, Estats Units i Tailàndia en paral·lel al campionat del món. «Vull intentar-ho ara que estic en un bon moment de forma. Els patrocinadors acompanyen, l’equip també, i m’agradaria poder aconseguir la triple corona la pròxima vegada» afirma.

A banda dels èxits sobre la moto d’aigua, el gironí considera que és una forma de visibilitzar més aquesta disciplina esportiva a la zona, ja que, aconseguint els èxits esportius, el ressò pot ser un punt a favor per ajudar en la difusió d’aquesta modalitat. «Es tracta d’un esport minoritari, poc conegut en el nostre territori, i és la lluita eterna que tenim els que el practiquem», clou Armillas sobre la realitat de les motos d’aigua competitives.