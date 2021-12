La cursa de Sant Silvestre de Terrades arriba a la seva cinquena edició aquest pròxim 2 de gener del 2022. I és que la Terradenca es tornarà a celebrar enguany després d’un any de parèntesi a causa de la pandèmia i la suspensió de l’edició d’ara fa un any. Aquest any, els terradencs i terradenques volen tornar a gaudir d’aquesta marxa plena de solidaritat, ja que la recaptació anirà destinada íntegrament a La Marató de TV3, que aquest any 2021 tracta sobre la salut mental.

El recorregut consta de cinc quilòmetres, aproximadament, pels voltants del poble de Terrades, que es poden fer corrent o caminant, i és apte per a tots els públics, ja que el nivell de dificultat s’ha adaptat perquè sigui una cursa apta per a tots els nivells.

El pròxim 2 de gener del 2022, a les 10 del matí, es donarà el tret de sortida just davant la Societat la Unió Terradenca, al centre del municipi, tot i que a partir de les 9 hores, una hora abans de l’inici de la cursa, es podrà fer la inscripció al mateix local social per a la cursa d’enguany. El preu de la marxa és de 5 euros, i la recaptació íntegra anirà destinada a La Marató de TV3 d’aquest 2021.

Com és habitual en el context actual, la mascareta serà obligatòria en l’arribada i la sortida de la cursa, en els moments on, previsiblement, hi haurà més aglomeració de persones, igual que per entrar a la Societat, ja que es tracta d’un espai tancat. Tot i la suspensió d’algunes curses a causa de l’increment de la pandèmia, les restriccions actuals no impliquen la suspensió explicita de les proves esportives i, de moment, sembla que la Sant Silvestre de Terrades aguanta al calendari per ser una de les primeres propostes a l’Alt Empordà per a una bona causa.

A l’arribada, els participants de la cursa rebran un got amb xocolata calenta i melindros, i també un cartó per poder jugar una tirada de la quina i participar en diferents sorteigs que es faran a partir de les dotze del migdia. Seguint amb els protocols actuals, per entrar al local social i jugar la quina també serà obligatori el passaport covid, aquest pròxim 2 de gener.