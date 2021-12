Comença el compte enrere per a la 21a edició de la Mostra Muntanya i Aventura, organitzada pel Centre Excursionista Empordanès. Entre el 27 de gener i el 5 de febrer del 2022, Figueres tornarà a acollir el certamen i es convertirà en l’epicentre de l’alpinisme i l’excursionisme a Catalunya, amb protagonistes, pel·lícules i documentals alpins.

Enguany, l’aposta respecte als protagonistes i a les xerrades estarà més enfocada en el quilòmetre zero i el panorama català, tal com va explicar el president del Centre Excursionista Empordanès en una entrevista fa uns mesos per a aquest setmanari.

Amb la vista posada en les restriccions i la situació epidemiològica a Catalunya, la Mostra continua en peu per arribar al seu 21è aniversari, previsiblement, mantenint l’aposta per als instituts, el cinema de culte al món alpí i la presència de personalitats i testimonis que expliquin les seves vivències i experiència, sempre, amb la muntanya com a teló de fons.