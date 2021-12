L’onzena edició de la Cursa de la Dona de la Jonquera s’ha reprogramat pel dia 13 de març del 2022 a causa de la sisena onada de la pandèmia. Davant la situació actual, el Centre Excursionista Jonquerenc ha decidit «procurar per la seguretat de tots els participants i col·laboradors», i és que la situació epidemiològica està tensant el dia a dia i els esdeveniments previstos, almenys, fins al mes de gener.

«Immersos a la sisena onada de la pandèmia i per la gran afectació al municipi i a tota la comarca, ens veiem amb la necessitat de posposar la Cursa de la Dona de Sant Esteve pel diumenge 13 de març del 2022. Des del Centre Excursionista Jonquerenc i Oncolliga la Jonquera creiem amb el vessant solidari de la cursa, però prioritzem la seguretat dels participants i col·laboradors, i és per aquest motiu que la posposem per poder-la gaudir tots plegats més endavant», explica el comunicat del Centre Excursionista Jonquerenc per justificar la reprogramació de l’esdeveniment fins al març del 2022.

Enguany, l’onzena edició de la cursa volia deixar enrere el format virtual i recuperar la presencialitat, un caràcter que s’ha decidit deixar per a més endavant a causa de la situació epidemiològica del país i les noves restriccions que s’han aplicat a Catalunya.

Des de l’organització asseguren que «no tindria sentit fer-la, tot i ser solidària, posant en risc els participants per tornar al format presencial». És per aquest motiu que, tot i la possibilitat de celebrar-se, ja que no hi ha cap restricció al respecte, s’ha decidit celebrar el pròxim 13 de març del 2022 amb l’esperança de deixar enrere la situació actual.