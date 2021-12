Derbi en majúscules el que es va poder viure la setmana passada a Riudarenes, on el Peralada va sumar un bon punt davant el Girona B (1-1). I és que, després d’avançar-se en el marcador en l’inici de la segona meitat, el Girona B va empatar el marcador i va poder endur-se els tres punts si no fos per l’encert de David Aroca sota pals. Novament salvador, el porter del Peralada va aturar un penal a la recta final de l’encontre per blindar un punt d’un dels camps més complicats de la lliga.

Respecte al duel, la primera meitat va estar marcada pel domini del Girona B sobre la gespa, tot i que sense generar grans oportunitats de perill, i l’empat inicial es va mantenir fins al descans. En la represa, però, la primera jugada de la segona meitat va somriure als alt-empordanesos, ja que Busquets va marcar el gol xampanyer en el primer minut del segon temps (min. 46). Amb el resultat a favor, el Peralada va dominar més i podria haver certificat el triomf a Riudarenes, però el filial gironí encara tindria alguna cosa més a afegir al guió del partit. Richmon va empatar el partit (min. 84) i David Aroca va aturar un penal, posterior a l’expulsió de Josu. Amb deu jugadors sobre la gespa i l’adrenalina en augment, Alan Baró va veure la segona targeta groga, deixant el Peralada amb nou jugadors, però amb suficient alè per salvar el resultat i sumar un punt a Riudarenes. Sense encara una data fixada per recuperar el Peralada-Manresa, als xampanyers els falta una jornada per acabar la primera volta i sumen 28 punts, tres per sota l’Olot i el Girona B. En principi, més enllà del duel ajornat, començaran la segona volta el diumenge 9 de gener, contra la Pobla de Mafumet, a domicili.